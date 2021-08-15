亞裔女性官員 鼓勵年輕族裔發聲

前任運輸部長趙小蘭（左起）主持爐邊談話，和亞裔女性官員朴銀珠，金映玉對話，暢論亞裔女性參政之路。（ILF提供）

國際領袖基金會（ILF）在網上舉辦「2021 國際領袖基金會企業與領袖高峰會」，以「復甦之路：共同前進」為主題，邀請美國 政界、商界的華裔精英代表與民眾交流，攜手為下一代鋪路。

前任聯邦運輸部長趙小蘭（Elaine L Chao）應邀主持爐邊談話，和加州聯邦眾議員 金映玉（Young Kim），加州聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）對話，暢論亞裔 女性參政之路，分享他們打破族裔、性別阻礙，在前人種樹，後人遮陰中傳承經驗，強調要發聲，要參與。她們鼓勵想要代表自己族裔發聲的年輕學子，可以從參與社區活動、關注親友需求為起點，積累實踐經驗，培養領導力。

Arizona州財務長Kimberly Yee等官員也致詞鼓勵亞裔社區。

ILF創辦會長董繼玲指出，亞裔是美國境內人口成長最快速的族群，成長比率是美國人口成長比率的4倍，預計到2060年時，亞裔人口將加倍到4700萬，加起來的購買力，到2022年將達到1.3兆，但是在商界，企業界中，亞裔是全美代表性最低的族群。在第117屆國會中的535名眾議員中，有21名亞裔議員。她深信美國是機會之地。

ILF共同創辦人傑龍（Joel Szabat）指出，從1999年董繼玲和他在沙加緬度創辦國際領袖基金會以來，核心使命始終如一，要推廣公民意識，鼓勵參與，扶持亞裔社區的下一代。

他說美國的開國者相信，政府權力來自受統治者同意，ILF的使命就是要確保亞裔的聲音，統治者聽得到，亞裔社區未來領袖能擁有所需工具，促使政府回應。回溯1830年，一名法國哲學家到美國觀察，是什麼使這國家的民主在世界各國中那麼獨特，他發現美國人沒有等政府來找出並解決問題，而是自己組織起來，解決對他們最重要的挑戰。

他指出，國際領袖基金會就圍繞著美國建國的這最基本原則創立，分散在美國各州市鎮的20個分會，就是國際領袖基金會的心與靈魂。所有的分會會長及顧問們協助辨識未來學員，培育，訓練高中學生，在新冠病毒大流行期間支持第一線工作人員，還組織起來制止仇恨亞裔。簡而言之，他們竭力而為的使得美國在世界各國中格外突出。他感謝國際領袖基金會的所有顧問，稱他們是ILF學員們的模範，都是傑出的美國人。