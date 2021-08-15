保證經濟開放 加州多管齊下力推疫苗接種

加州持續出台措施，推動疫苗接種。（美聯社）

加州 政府持續推動疫苗 接種，保證加州的經濟開放，同時也堅持保證員工們在工作 時感到安全。為了達到這個目標，州政府鼓勵雇主們確保他們的員工都接種疫苗，並以身作則來落實為州政府雇員及醫護工作者頒布的新疫苗接種舉措。

在這些新舉措的基礎上，加州政府繼續大力為加州人接種疫苗。自打疫苗中大獎刺激項目推行以來，加州新接種疫苗的人數超過200萬。這個項目也增加了HPI（健康地區指數）Q1的疫苗接種數目，並且讓西語裔人群中接種的疫苗劑數上漲了10%。它也成功減緩了加州正在經歷的疫苗接種率下降問題。這個項目在高峰期帶來了33%的疫苗接種增長，「速度超過了全國大部分地區接種的步伐，」 其中包括最近截止於7月14日該周的4.4%的增長。當疫苗接種率在全國下降之時，這對加州來說是個很好的跡象。

從截止於7月25日的一周初始數據中，已經看到接種嬌生（J&J）第一劑疫苗的人數增長了16%，從兩周前的22萬增長到了25萬4807。這個走勢廣泛的出現在58縣中的51個。

其他疫苗宣傳及平等舉措也推動了疫苗接種。加州主動投入於多管齊下的宣傳及刺激策略中，從而可以將訊息傳達給那些難以宣傳到的人群，特別是受疫情打擊最嚴重的社區以及那些尤其與外界隔絕的人。比如長期居家、交通與行動不便、對疫苗懷有較高遲疑態度，或者居住於相對偏遠地區的人。

接種工作已經變得更加有針對性並且繼續受到數據的指導，從大規模接種轉變為較小的、更有目標性的接種，並且通過部署移動站點來繼續加強宣傳與教育力度，從而讓人們更容易獲取疫苗。此外，為了達到更加廣泛的宣傳效果，還有很多舉措。其中就包括多媒體及多文化的公共教育活動。

「讓我們一起達到免疫」活動現在正與針對滿12歲青少年的活動一起共同向各個家庭進行宣傳。這些宣傳舉措利用了超過400個少數族裔媒體夥伴，並覆蓋了包括原住民語言在內的25種語言。

「把疫苗拿給您」電話及上門宣傳。加州的「把疫苗拿給您」宣傳活動是基於成功的地面活動而設計的，並與70個基於社區的組織協調合作。截止於7月13日，「把疫苗拿給您」活動已經通過在加州弱勢社區中親自撥打電話及上門宣傳而達成了130萬次會話。