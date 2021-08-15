加州租金援助計畫 開放申請

加州租金援助計畫為符合收入條件的申請人全額支付逾期未付的租金及水電垃圾費用。（美聯社）

新冠疫情期間，許多租客 都斷了收入，無法交租，造成欠租的情況。加州 州長紐森（Gavin Newsom）推出了租金 援助計畫，現在已經開放申請，減少可能的逼遷事件發生。

由加州住房和社區發展局（California Department of Housing and Community Development，簡稱HCD）主任Gustavo F. Velasquez寫的專欄文章，講述了為受疫情影響且需要經濟援助的租客和房東解惑、解釋租房援助計畫和申請的資訊以及相關資格要求。

他在文章中介紹，加州新冠病毒租房援助計畫，為符合資格的租客及房東提供財務援助，以支付逾期未付的租金及水電垃圾費用，旨在防止住房不穩定和遭驅逐的情況發生。該計畫為符合收入條件的申請人全額支付逾期未付的租金及水電垃圾費用，確保租客在2021年9月30日之前不被驅逐。

如果是租客的話，請前往housingiskey.com ，開始進行申請。您將在申請過程中了解自己是否有資格參與由地方或州政府提供的援助計畫。如果您是房東，那麼您的租客必須符合以下條件才能申請：首先，受到新冠疫情影響；符合收入條件（申請時，州政府將會評估是否符合收入條件）；有未支付的租金或水電垃圾費用等，或需要協助支付未來的租金及費用。

符合條件的租客可以獲得從2020年4月1日起，長達12個月的水電費等的全額補助。這筆資金將直接發放給租客的水電垃圾費用公司。補助範圍包括電費、煤氣費、水費和污水處理費、垃圾清潔費、能源費（如燃油費）、網際網路和電話費。

申請水電費用等的補助，須出示帳單、發票或付款憑證以證明公用事業和家庭能源的費用，由房東支付的水電費和能源費用將視為租金。無論移民身分為何，任何申請人都可能有資格獲得援助，並且在過程中不需出示公民身份證件。您的資料也將受到保密。

目前該申請沒有設立截止日期。州政府將繼續接受加州新冠病毒租房援助計畫的申請，直到資金用完為止。全加州範圍內都有社區組織為申請者提供各項協助。他們會向您解釋該計畫的相關內容、審核您是否符合申請條件，並提供多語言服務，幫助您填寫申請表以及上傳所需的文件。如果您想和就近的組織進行預約，請撥打833-687-0967。

如果房東不參與該計畫，租客仍然可以自己申請，獲得全額補助支付自2020年4月1日起逾期未付的租金或公用事業費用。如欲查詢您的申請資格和進行申請，請前往HousingisKey.com或致電833-430-2122。