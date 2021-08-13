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「我要殺你們」 19歲男被指車速快 路怒症爆發撞人

記者劉先進／屋崙報導
北加男子納柯斯和女友指責一個男子開車太快，男子威脅說要殺了他們，隨後兩次試圖開車撞人。（視頻截圖）
北加男子納柯斯和女友指責一個男子開車太快，男子威脅說要殺了他們，隨後兩次試圖開車撞人。（視頻截圖）

屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）的山上，最近發生一起極端瘋狂的路怒症案件。駕駛者納柯斯（Joseph Lax）和女友指責一個男子開車太快，男子威脅說要殺了他們，隨後兩次試圖開車撞人。一次是上山時加速，差點撞到3個人。隨後，肇事車又繞回來，加速下坡撞到在路邊的納柯斯。納柯斯被撞到空中翻滾摔下，尾椎骨落地，但幸運的是，沒有大礙，不用去醫院。事發被附近居民拍下，放到網上。

19歲的肇事車主Daniel Ethan Won已被警方逮捕，被指控謀殺未遂等罪名。

根據KTVU報道，8月8日晚上6時许，來自東灣布利桑頓（Pleasanton）的納柯斯駕車，車上有懷孕的女友阿馬拉爾（Allyson Amaral）和納柯斯妹妹，車子行駛到屋崙山（Oakland Hill）Montclair社區Girvin路，在附近一個盲區轉彎時，一輛 Chevy Bolt車加速上山，差點撞上納柯斯的車。

兩個司機發生爭吵，納柯斯大聲抱怨對方車速太快。沒想到，Chevy Bolt司機非常生氣，開始威脅要殺死車上的人，還說，「我看你要去哪里，我住在這兒。」阿馬拉爾回憶，「他當時說要殺了我，非常嚇人。我們沒想到事情會升級得這麼快。」

鄰居桑勒（Jonathan Sanler）的太太手機拍攝的視頻，拍攝到兩個車主爭吵後發生的事情。納柯斯和女友以及妹妹將車停在路邊，三人下了車。這時，Chevy Bolt車往山上加速，差點撞到三人，與他們擦肩而過。隨後，納柯斯的女友和妹妹上了車。納柯斯和一旁的住戶溝通，詢問對方是否拍攝到肇事車牌。就在此時，Chevy Bolt車繞行回來，以時速40哩，下坡衝過來。鄰居大聲警告，「車子回來了，車子回來了。」

納柯斯還沒反應過來，就被車子撞得摔倒。他事後表示，當時被車撞到，就像石頭被擊中。他迷失方向，有30秒的的停頓，感覺車子撞到手臂，自己在空中旋轉，尾椎骨著地。所幸他身體沒有大礙。不需要去醫院，最初可能只是因為驚嚇而昏倒。他指對方有謀殺的意圖。

阿馬拉爾表示，從此以後，不會再對其他司機大喊大叫，也不會去按喇叭。納柯斯說，只要有一件事發生，有人就會崩潰並失去理智。「完全瘋掉。」這對夫婦警告其他人，在路上要小心，因為你永遠不知道車子裡面坐著誰。

鄰居桑勒聽到了事發時的尖叫聲和輪胎摩擦地面的聲響。他說，肇事車主第二次和第三次的行為，就是試圖撞人。

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