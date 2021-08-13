說服1人打完疫苗 康曲柯士達縣奬勵100元

康曲柯士達縣宣布，說服一人完成新冠疫苗接種可獲100元。（Getty Images）

如果說服一個人完成新冠疫苗 接種可以獲得100元，您是否有興趣？為了提高居民疫苗接種率對抗delta變種病毒 ，康曲柯士達縣衛生局11日推出了這項獎勵計畫。

康曲柯士達縣衛生局表示，年滿14歲的居民、球隊、社區組織、非牟利機構和宗教團體，都可以報名參加這項計畫，報名網站是https://www.coronavirus.cchealth.org/helping-hands，獎金會以支票或禮物卡的形式送出。說服他人接種一劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗可獲50元，兩劑就是100元。說服他人接種嬌生（Johnson & Johnson）疫苗直接可拿100元。領取的獎金若超過600元，必須填寫W-9表格報稅。

康曲柯士達縣衛生官員表示，儘管該縣年滿12歲的居民75%已完成疫苗接種，卻不足以遏止新一波疫情的發生。截至10日，康縣過去七天平均單日新增病例為281例，大部分病例都是未接種疫苗者，而高達98.5%的新冠死亡病例是未完成疫苗接種者。康縣上個月有19人死於新冠，本月目前有1人死於新冠。

100元獎金是衛生官員為了鼓勵民眾儘快接種疫苗最新推出的措施。今年稍早，加州 州長紐森（Gavin Newsom）也提供了許多獎金和獎品給加州接種疫苗的居民。

此外，灣區聖荷西和舊金山已宣布強制要求市府員工接種疫苗或定期接受檢測，核桃溪則是康縣第一個做出相同要求的城市。