邱信福立法回顧 嚴懲仇恨犯罪 要求警察、執法部門介入

邱信福舉行中文媒體記者會，提出了應對仇恨犯罪的立法。（本報檔案照片）

加州 眾議員邱信福舉行中文媒體發佈會，回顧自己在上一個立法年度的立法成功，包含治安、環保、亞裔 社區相關等等。其中，在目前反亞裔仇恨犯罪 （hate crime）頻發的時刻，他也特別介紹了自己應對仇恨犯罪的立法。

他指出，自己和日本裔的州議員土村（Al Muratsuchi）醞釀這個AB557法案已經很多年，現在是個最合適的時機推出。法案要求加州總檢察長辦公室撥出資金給地方政府已經非盈利機構，設立熱線電話或者是線上的平台，讓民眾可以撥打報案，報告自己遭遇的仇恨犯罪事件。

總檢察長辦公室也需要每年做出報告，整理仇恨犯罪的數據。邱信福表示，在加州層面來追蹤仇恨犯罪很有必要，無論是針對亞裔的，還是其他類型的仇恨犯罪。仇恨犯罪有許多種，有的是針對族裔，比如像是亞裔、非裔、西語裔群體等。有的是針對宗教信仰，比如穆斯林，猶太人群體；有的是針對性取向，比如LGBT群體。

法案中並要求警察、執法部門介入。邱信福解釋稱，因為許多的仇恨犯罪受害人，更傾向於向非盈利機構、社區機構來傾訴自己的遭遇。而這些機構如果獲得信息之後，如果事情具備相當嚴重性，他們也可以報給警方。目前法案通過了眾議會，還在等待參議會的審議。邱信福表示州議會即將復會，他也會全力推動法案的進程。

「停止仇視亞太裔」（Stop AAPI Hate）的自主報案平台也公佈了最新的數字，全美國自去年3月至今，共計收到了超過9000個亞太裔民眾遭遇歧視、暴力的案件。

此外，政界也盛傳多時邱信福即將獲得市長布里德（London Breed）的委任，出任舊金山市府律師（City Attorney）。但是邱信福對此一直沒有明確表態，只是模糊回應表示自己願意為舊金山服務，但是政界中人早已對此言之鑿鑿。一旦邱信福卸任州議員，那麼他的席位也料將掀起舊金山的新一輪選戰。