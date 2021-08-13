我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

邱信福立法回顧 嚴懲仇恨犯罪 要求警察、執法部門介入

記者李晗 / 舊金山報導
邱信福舉行中文媒體記者會，提出了應對仇恨犯罪的立法。（本報檔案照片）
邱信福舉行中文媒體記者會，提出了應對仇恨犯罪的立法。（本報檔案照片）

加州眾議員邱信福舉行中文媒體發佈會，回顧自己在上一個立法年度的立法成功，包含治安、環保、亞裔社區相關等等。其中，在目前反亞裔仇恨犯罪（hate crime）頻發的時刻，他也特別介紹了自己應對仇恨犯罪的立法。

他指出，自己和日本裔的州議員土村（Al Muratsuchi）醞釀這個AB557法案已經很多年，現在是個最合適的時機推出。法案要求加州總檢察長辦公室撥出資金給地方政府已經非盈利機構，設立熱線電話或者是線上的平台，讓民眾可以撥打報案，報告自己遭遇的仇恨犯罪事件。

總檢察長辦公室也需要每年做出報告，整理仇恨犯罪的數據。邱信福表示，在加州層面來追蹤仇恨犯罪很有必要，無論是針對亞裔的，還是其他類型的仇恨犯罪。仇恨犯罪有許多種，有的是針對族裔，比如像是亞裔、非裔、西語裔群體等。有的是針對宗教信仰，比如穆斯林，猶太人群體；有的是針對性取向，比如LGBT群體。

法案中並要求警察、執法部門介入。邱信福解釋稱，因為許多的仇恨犯罪受害人，更傾向於向非盈利機構、社區機構來傾訴自己的遭遇。而這些機構如果獲得信息之後，如果事情具備相當嚴重性，他們也可以報給警方。目前法案通過了眾議會，還在等待參議會的審議。邱信福表示州議會即將復會，他也會全力推動法案的進程。

「停止仇視亞太裔」（Stop AAPI Hate）的自主報案平台也公佈了最新的數字，全美國自去年3月至今，共計收到了超過9000個亞太裔民眾遭遇歧視、暴力的案件。

此外，政界也盛傳多時邱信福即將獲得市長布里德（London Breed）的委任，出任舊金山市府律師（City Attorney）。但是邱信福對此一直沒有明確表態，只是模糊回應表示自己願意為舊金山服務，但是政界中人早已對此言之鑿鑿。一旦邱信福卸任州議員，那麼他的席位也料將掀起舊金山的新一輪選戰。

仇恨犯罪 亞裔 加州

上一則

車庫被火吞 金山核桃溪「燒焦房」85萬上市 買家搶買

下一則

北加州中文學校聯合會訪世界日報 交流教育理念

延伸閱讀

舊金山室內活動需疫苗接種證明 最快本月20日生效

舊金山室內活動需疫苗接種證明 最快本月20日生效
紐森撥款2100萬 擴大就業發展部語言服務

紐森撥款2100萬 擴大就業發展部語言服務
金山市長3項違規被罰逾2萬 布里德認錯：公平

金山市長3項違規被罰逾2萬 布里德認錯：公平
金山市長3項違規被罰逾2萬 布里德認錯：公平

金山市長3項違規被罰逾2萬 布里德認錯：公平
金山市長幫獄中哥哥求情、涉收禮等違規 遭罰2.7萬

金山市長幫獄中哥哥求情、涉收禮等違規 遭罰2.7萬

熱門新聞

當局尋獲可能是柏克萊失蹤跑者克雷切克的遺體，他的華裔妻子姚珍（中）說她的最後一絲希望破滅了。（電視新聞截圖）

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：一絲希望被殘忍奪走

2021-08-06 01:03
青年見義勇為試圖阻止搶劫，被劫匪開槍擊中。（馬作林供圖）

屋崙華埠搶案 勇敢華青相助「身中2槍」幸無生命危險

2021-08-08 02:20
發現屍體的地方位於公園內一處偏遠區域。（電視新聞截圖）

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

2021-08-05 01:46
奧洛維爾湖水壩水位降至有史以來最低，水力發電廠破天荒關閉。(Getty Images)

奧洛維爾湖水壩「水位破新低」 水力發電廠破天荒關閉

2021-08-07 02:19
劫匪乘坐金色的車輛逃離現場。（台山同鄉會社安隊供圖）

金山奧克蘭華埠再爆搶劫 華裔青年見義勇為中彈

2021-08-07 20:16
洪斯比性侵8歲女童被捕。（聖荷西警方提供）

北加聖荷西男子闖入住宅 性侵8歲女童被捕

2021-08-11 17:14

超人氣

更多 >
新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室
孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請
拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷
仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊
秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題