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核桃溪「燒焦房」85萬上市 買家爭相出價

編譯組／灣區12日電
灣區被焚房以85萬元的價格上市，買家滾滾而來。（電視新聞截圖）
灣區被焚房以85萬元的價格上市，買家滾滾而來。（電視新聞截圖）

灣區，要想抑制購房者的激情不是件容易的事。近期先是屋崙山的一座幾近被拆光的木屋以57萬5000元的價格進入市場（現在似乎已經找到了買家）。本周在核桃溪，又有一座被燒毀的家庭住宅以87萬5000美元的價格上市，買家們爭相出價。

買家們爭相出價，灣區以85萬元價格上市的被焚房。（電視新聞截圖）
買家們爭相出價，灣區以85萬元價格上市的被焚房。（電視新聞截圖）

據報導，位於Tamarisk Drive 254號的這座房屋去年9月11日因一場兩級火災遭殃，屋頂坍塌，車庫被大火完全吞沒。雖然起火原因未被透露，消防員確定大火看來是先從車庫開始的。

然而房子的殘破狀況並沒有讓買家望而卻步。在灣區競爭激烈的房地產市場上，也許並不奇怪。

「這是一個簡單明了的翻新/重建/修復機會。一場大火造成的大幅損失，房子的兩層樓均被燒得見底。這個房子已經準備好被重新開始修築，並根據你的風格喜好來構建它，簡介中寫道。「能夠對房屋和平面圖進行很大幅度的改變，像這樣的機會是非常罕見的。。。這不僅僅是一個房屋修復，你的想象力有多廣，這座房屋的潛力就有多大」。

就這樣，進入市場僅六天的時間，在多個報價湧入後，該房的售出就已定案。

Key Realty的房產經紀人拜爾（Melinda Byrne）透露，該房屋已收到八個報價，還有更多會繼續湧入，預計下周將以 「明顯高於叫價」的價格成交。

拜爾補充說：「我做了很長時間的房地產生意，賣出了很多重建屋，所以對此一點都不驚訝，房子所坐落的位置很好」。

這個被燒到只剩外殼的房子能賣到100萬元嗎？

灣區 房地產 核桃

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