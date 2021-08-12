太極門聖荷西道館 分享防疫技巧

病理研究員陳佩琳博士將主講「Tune up 好心情」。（Annie Szu提供）

聖荷西 的太極門道館，轉眼間已經成立20年。太極門義工Annie Szu指出，8月15日對太極門氣功養生學會聖荷西道館而言，是個難得的大日子，因為聖荷西的太極門道館正式邁入20周年。由於疫情 的關係，今年改為網路直播舉行。為了配合服務民眾當前的需要，當天將邀請多位醫界嘉賓分享實用的防疫 生活妙方，希望民眾能前來參加。

麻醉師賈維元將分享「處變不驚抗疫情」。（Annie Szu提供）

聖荷西太極門表示，雖然聖荷西道館所在地聖他克拉拉縣的疫苗施打率極高，但因Delta變種病毒來勢洶洶，道館目前暫時仍維持關閉的狀態。所以，今年的二十周年館慶將以網路直播形態呈現，在線上與大家相見。周年慶中也舉辦「好氣防護罩，快樂心世代」的網路直播活動(https://www.youtube.com/watch?v=Bg1vg6e1ZMA)，期待讓大家在這個後疫情時代，學習如何面對不斷變異的病毒與生活挑戰。

Annie Szu介紹，多位醫界的人士為擔任講師，包括麻醉師賈維元將分享「處變不驚抗疫情」，用歡喜、勇敢的心站在疫情第一線為病人服務。病理研究員陳佩琳博士主講「Tune up 好心情」，分享在人生低潮時重拾快樂心的方法。中醫師呂桓毅醫生的「健康防護罩」，從防疫角度探討身心如何相互影響，並分享「醫病醫心」的臨床經驗。

她表示，主要是希望每個人能從「心」開始內外升級，打造健康防護罩，樂活一起來！網路直播活動將於8月15日（周日）下午1時30分至2時30分在YouTube頻道實況直播。