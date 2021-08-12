中華婦女會、國民黨直一分部 邀趙國華談疫情

加州衛生部醫院緊急準備聯絡官趙國華博士將在講座中分享疫情的狀況。（趙國華提供）

新冠肺炎（COVID-19）病毒變異以及傳播的情況日益嚴重，全美中華婦女會暨中國國民黨 美西直一分部宣佈，將邀請加州衛生部醫院緊急準備聯絡官趙國華博士於8月15日（周五）晚上7時舉辦線上講座，分享疫情 的最新演變狀況。

全美中華婦女會與中國國民黨美西直一分部指出，美西直ㄧ分部暨全美中華婦女會過往曾聯合舉辦多項活動，受到許多歡迎，也贏得僑界肯定。像是今年5月8日時兩組織克服新冠肺炎疫情的困境，聯合舉辦慶祝母親節徵文比賽及感恩母愛大會的線上活動，宣揚孝道精神也弘揚傳統中華文化。

全美中華婦女會理事、中國國民黨美西直一分部委員沈慧介紹，這次的主講人趙國華是耶魯大學博士，也是加州衛生部醫院緊急準備聯絡官。她指出，雖然由於新冠肺炎的疫情持續延燒，兩組織無法如以往舉辦實體活動，但不影響社團關切僑社動態、服務僑胞的衷心。近來新冠肺炎病毒迅速擴散及突變，僑胞也都憂心如焚，因此中國國民黨美西直一分部及婦女會再度合作，邀請疫情專家線上講解疫情最新演變，希望能讓大家了解病毒的變種及最好的防禦措施。

當天也會有問答時間，參加者如果有任何疑問，也可以直接請教趙博士，互相交流。講座時間：8月15日（周五）晚上7時。地點：線上舉行。Zoom Meeting ID: 998 806 3500。Passcode: Modesto101 ( M大寫）