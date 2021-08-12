中華婦女會、國民黨直一分部 邀趙國華談疫情
新冠肺炎（COVID-19）病毒變異以及傳播的情況日益嚴重，全美中華婦女會暨中國國民黨美西直一分部宣佈，將邀請加州衛生部醫院緊急準備聯絡官趙國華博士於8月15日（周五）晚上7時舉辦線上講座，分享疫情的最新演變狀況。
全美中華婦女會與中國國民黨美西直一分部指出，美西直ㄧ分部暨全美中華婦女會過往曾聯合舉辦多項活動，受到許多歡迎，也贏得僑界肯定。像是今年5月8日時兩組織克服新冠肺炎疫情的困境，聯合舉辦慶祝母親節徵文比賽及感恩母愛大會的線上活動，宣揚孝道精神也弘揚傳統中華文化。
全美中華婦女會理事、中國國民黨美西直一分部委員沈慧介紹，這次的主講人趙國華是耶魯大學博士，也是加州衛生部醫院緊急準備聯絡官。她指出，雖然由於新冠肺炎的疫情持續延燒，兩組織無法如以往舉辦實體活動，但不影響社團關切僑社動態、服務僑胞的衷心。近來新冠肺炎病毒迅速擴散及突變，僑胞也都憂心如焚，因此中國國民黨美西直一分部及婦女會再度合作，邀請疫情專家線上講解疫情最新演變，希望能讓大家了解病毒的變種及最好的防禦措施。
當天也會有問答時間，參加者如果有任何疑問，也可以直接請教趙博士，互相交流。講座時間：8月15日（周五）晚上7時。地點：線上舉行。Zoom Meeting ID: 998 806 3500。Passcode: Modesto101 ( M大寫）
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