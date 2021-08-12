迪克西山火附近 前教授涉縱火 遭聯邦起訴

前聖他克拉拉大學教授梅納德涉嫌多次在「迪克西山火」附近地區縱火被捕。（電視新聞截圖）

一名前灣區居民涉嫌在「迪克西山火 」（Dixie Fire）附近區域多次縱火 ，危害到消防人員的安全，遭到聯邦起訴。

47歲的前聖他克拉拉大學（Santa Clara University）教授梅納德（Gary Stephen Maynard）被聯邦指控8月7日在迪克西山火防火線外的拉森國家森林（Lassen National Forest）引燃「牧場山火」（Ranch Fire）。他還涉及分別於8月5日和8月7日在同一地區引燃「月亮山火」（Moon Fire）和「康納德山火」（Conard Fire）。

聯邦助理檢察官安德森（Michael Anderson）在一份備忘錄中寫道：「梅納德縱火的位置非常完美，可以提高消防員被困在火災之中的風險。要不是美國森林管理局（U.S. Forest Service）調查員日以繼夜追蹤梅納德，這些火災不可能在初期就被發現。」

美國森林管理局特務波蘭（Tyler Bolen）的證詞指出，當局首次接觸到梅納德，是在7月20日沙斯達曲尼特國家森林（Shasta-Trinity National Forest）發生「瀑布山火」（Cascade Fire）時。

森林管理局調查員墨菲（Brian Murphy）發現，有兩輛汽車 停在離瀑布山火起火點約150碼到200碼的泥地上，其中一輛梅納德所有的Kia Soul汽車被卡在一塊大石頭上，梅納德正試圖讓汽車脫困，還向墨菲「喃喃自語說自己是南邊一所大學的教授」。

證詞還表示，梅納德一度要求墨菲把他連人帶車拖離現場，但遭到墨菲拒絕後變得焦躁不安。墨菲在過程中拍下多張梅納德汽車的照片，這些照片最終將多起火災串連在一起。

「瀑布山火」發生後隔天，波蘭和墨菲找到另一輛車的主人，這名車主表示，梅納德在火災發生前數小時就已出現，往起火點的方向走去。車主說，他覺得梅納德精神不穩定，形容他「不斷喃喃自語，而且有類似躁鬱症的行為」。

波蘭的證詞還指出，在其他多場沙斯達曲尼特國家森林的火災現場找到的汽車胎痕，都與梅納德汽車的胎痕類似。當局在梅納德8月3日在蘇珊維爾（Susanville）接受交通臨檢時，在他的汽車上安裝了一個追蹤器。追蹤器紀錄顯示，梅納德的Kia汽車在「月亮山火」和「康納德山火」爆發當天都出現在火災現場附近。

梅納德在「康納德山火」附近一個緊急關閉區被拉森縣警員逮捕。證詞指出，梅納德得知被控縱火後變得非常憤怒，不斷猛踢牢門，並尖叫：「我要殺了你，f豬！你告訴那些f-----s，我沒有縱火！」

聖他克拉拉大學發出聲明表示，梅納德在2019年9月到2020年12月期間是該校社會學系的兼職教員。此外，沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）報導，梅納德也曾任蘇諾瑪州立大學（Sonoma State University）的刑事司法研究講師。