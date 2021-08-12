Google居家上班恐減薪 對長程通勤影響大

Google選擇在家工作員工薪資可能縮水。(美聯社)

根據路透社查看公司薪酬計算器內容，疫情前在Google 相同辦公室上班的員工，若他們轉換辦公模式至永久在家工作 ，薪資可能縮水。此政策對長程通勤者影響更大。

Facebook與Twitter也削減搬到較便宜區域遠程員工的薪資。其他較小規模公司例如Reddit、Zillow則已轉換薪資模式為與地點無關(location-agnostic)模式，期以帶來招聘、留才與人力多元化的優勢。

Google允許員工提出改變工作模式的申請，提供薪資計算器試算搬遷後的可能薪資調整。部分遠程辦公員工、特別是那些原本是長途通勤的工作者，可能在未改變地址情況下，面臨減薪。Google發言人表示，公司薪資方案通常取決於工作地點，根據當地市場最高薪資水平支薪。薪資也會因所在城市與州而不同。

一名不願具名的Google員工透露，他通常自鄰近郡縣通勤至西雅圖辦公室上班。若依今年6月由Google設計「工作地點工具」(Work Location Tool)估算，若改為全職在家辦公，薪資可能裁減約10%。他目前正考慮是否遠程工作，但最後可能決定繼續往返辦公室與住家，儘管需要2小時通勤時間，他說，裁減薪資比率正好是他最近升職薪水調整幅度，不希望自己努力工作升職，卻因選擇在家工作而被減薪。

華盛頓大學社會學教授羅森菲德(Jake Rosenfeld)表示，Google薪資結構引發員工擔憂，包括對家庭的影響。他認為，明顯地，Google無須如此做，之前已支付這些員工100%薪水，並非無法負擔支付同樣薪水給這些選擇遠程工作的員工。

路透社查看Google內部薪資計算器內容顯示，居住在康乃狄克州史坦福(Stamford)的一名員工，必須通勤1小時至紐約市 辦公室上班。若她選擇在家工作，則可能須被減薪15%。於此同時，她住在紐約市同樣辦公室同事，若選擇在家上班，則無須被減薪。計算器顯示在家上班與否的薪資結構調整，在西雅圖、波士頓與舊金山地區的差異為5%與10%。Google員工透露，若他們離開舊金山，搬到生活成本更貴的地點如太浩湖遠程工作，減薪幅度可能高達25%。