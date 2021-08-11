屋崙槍擊狂增70% 華埠促州長宣布進入緊急狀態

屋崙華埠商會和藍天使巡邏隊10日舉行記者會，呼籲州長紐森宣布屋崙進入緊急狀態，安排加州巡警到屋崙巡邏，保護社區安全。（記者劉先進／攝影）

東灣屋崙 （Oakalnd，也譯奧克蘭）華埠 商會主席陳錫澎10日聯合藍天使義工巡邏隊在記者會上表示，已寫好簽名公開信，交給州長紐森 ，要求紐森宣布屋崙進入緊急狀態，並在包括華埠的屋崙街道上部署州公路巡警（CHP）巡邏，安排更多調查員到阿拉米達縣調查結案，讓肇事者到法庭受審接受法律制裁，以阻止飆升的暴力犯罪。

2周內6搶劫 市民恐懼

屋崙華埠近期治安讓人擔憂，一度在兩周內發生6起搶劫，15日和16日的搶劫甚至發生在華埠9街夾Harrison街幾乎同一地點，三個受害者被劫匪搶劫。社區呼籲後，警方增派警力，安排6個警員每天12小時在華埠巡邏。8月7日下午1時59分，8街發生持槍搶劫，華人青年小李見義勇為試圖阻止，卻被劫匪連開兩槍擊中，所幸並無大礙，已經出院。事發時，附近有6輛警車。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，除了呼籲州長安排巡警，還希望有調查員幫忙阿縣地檢處，以調查結案，讓嫌犯到法庭受審，承擔應有刑罰。（記者劉先進／攝影）

陳錫澎表示，去年，屋崙有102起兇殺案（導致127人死亡），自從2012年以來最高。2021年至今，屋崙發生了77起兇殺案，352起槍枝襲擊，比去年增長58%。槍擊案332起，比去年增長70%。有292起劫車，比去年增長99%。1552單搶劫，比去年增長14%，且數字還在飆升中。華埠居民，尤其是老年居民，一再成為暴力搶劫的目標。最近不到6個月時間內，屋崙有六起大規模槍擊。屋崙已經變成全國最危險的城市之一。在超過10萬人的城市中，屋崙暴力犯罪率排名在加州和全國排名第9到16名。

陳錫澎說，屋崙槍擊案、劫車案、襲擊案和搶劫案層出不窮，幾乎劫持整個城市。「市民們正生活在對我們的安全、福祉、生計和未來的持續恐懼中。」

削減警費 警人手不夠

他分析，屋崙罪案頻繁有數個主要原因。首先，因「削減警費」(Defund the police)運動興起，警員被妖魔化，警察預算削減，人手不夠，不利於維護治安。其次，法律體系有漏洞。他和警員有交流。有民眾指責，為何看到警察抓人了之後又將其釋放？但這並非警察問題。因為針對某些罪行零元保釋制度的存在和其他原因，一些罪犯在被抓捕後，有時同一天，有時第二天被釋放。相當於告訴犯罪者，繼續到街頭犯罪，很少或沒有後果。「立法者，你是罪案飆升的推動者之一。犯罪發生，傷害許多無辜的人。我們需要改變。不要釋放罪犯，不要讓他們繼續危害社區。」

用現金 易被歹徒盯上

陳錫澎還表示，有的罪行發生後，警方抓住嫌犯，但華人因種種原因不願意起訴，警方找不到受害人作證，不得不釋放嫌犯。再加上華埠不少商戶和消費者有使用現金的習慣，更容易讓華埠成為犯罪首選目標。

陳錫澎呼籲，希望州長紐森宣布屋崙進入緊急狀態，安排加州公路巡警到華埠和整個城市。也希望紐森安排更多資源，尤其是調查員到阿拉米達縣地檢處，讓他們調查結案，讓肇事者到法庭受審，受到法律應有的制裁。「在某些法規限制下，屋崙警方不能高速追捕嫌犯，而加州巡警有管轄權，有了他們的介入，警方能快速搜尋追捕嫌犯，將壞人繩之以法。」

陳錫澎表示，目前支持公開信並簽字的主要是華埠社區和其他社區的領袖、成員，沒讓太多官員參與，希望民間呼聲能引起州長的注意。

華埠將安多個攝像頭

華埠商會執行主任陳巧倫表示，加上市長薛麗比籌集的10萬資金，熱心企業捐贈的一些攝像頭器材折算金額和網上眾籌資金，商會基金會已籌集到12萬5000元，預計將安裝近20個攝像頭和一些路燈，讓犯罪無所遁形。之前主要是商會主動和業主聯繫，希望征得同意，在私人物業上安裝攝像頭。但透過記者會號召，希望有更多業主找商會聯繫，更新或新裝攝像頭都可行。

屋崙市議員泰勒（Loren Taylor）並未簽署公開信。他說，任何警員來到屋崙均要遵守本地警務標準，配合的細節需協商，所以還未簽名承諾讓巡警介入屋崙。但他支持社區呼籲。「必須傾聽那些受暴力和犯罪影響最大的人的聲音，以建立更強大、更優秀的公共安全系統。屋崙只有一個，當一個市民受攻擊，相當於所有人被攻擊。針對罪案，須有充足的警力反應和充分的預防暴力投資。」