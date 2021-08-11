不再沉默 加強團結反仇亞研討會線上召開

出席會議的各亞洲國家領事代表，在加強團結反仇亞研討會上發言。（視頻截圖）

由亞洲協會主辦的加強團結反仇亞研討會，10日通過網絡在線召開。加州 官員和亞洲各國家的外交代表出席。各代表會上表達了針對亞裔 暴力事件上升的看法，以及社區如何加強對反亞仇恨的團結，並在會議現場回答記者問。亞洲協會北加州執行董事瑪格麗特康利主持討論。亞洲協會董事會副主席 Lulu C. Wang 致閉幕詞。

加州眾議會議員丁右立（Phil Ting)是加州第19區議會亞太地區島民 (API) 立法核心小組成員。他表示，在過去的反仇亞活動中，幾周取得了一定的成績和進展，包括得到了建設亞裔社區的1.56億的撥款，促使了多個國家公共服務的網站增加亞裔語言的使用。但是這需要各個亞裔組織的持續努力，不能鬆懈，未來的道路還是任重而道遠，需要團結一致一起努力。

中國駐舊金山 總領館總領事王東華說：「仇亞可以追溯到亞裔移民史和當局的輿論影響。在這一特殊的時期，要團結好亞裔的力量，望還沒有發起反仇亞的各州，也做好團結力量，發聲保護好亞裔的切身權益」。

加州參議員Dave Min是加州第37屆參議院選區 亞太島民 (API) 立法核心小組成員。他表示，亞裔對美國的建設做了很大的貢獻。面對目前亞裔傷害的境況，首先要做到的就是要發聲，把受到的傷害和不公正的待遇說出來，「不要再沉默，團結在一起勇敢的站出來」。

參與會議和發言的亞洲國家駐舊金山總領事代表還有印度 、日本 、印尼、 韓國、 菲律賓、 新加坡、越南。