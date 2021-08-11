聖荷西蘋果園區用地 成遊民營區

矽谷遊民問題突出。圖為聖荷西北部一處遊民營地。 （Josh Edelson/AFP via Getty Images）

頻果公司承諾提供大筆投資，解決灣區 日趨嚴重的遊民危機。卻沒想到遊民問題已拓展到蘋果 公司的大門前：蘋果公司北聖荷西 園區計畫用地上的由遊民營規模逐日擴大。

蘋果公司兩年前宣布將投資25億元，對抗灣區日趨嚴重的可負擔住屋與遊民危機。言猶在耳，蘋果公司北聖荷西園區用地的Component Drive路上開時停放一些休閒車輛，長期有人住在車內。去年一年，遊民規模日漸擴大，愈來愈多車子停在園區用地內，車內住著遊民，營區內垃圾滿地，除了破舊的休閒車外，也開始出現一些木造小屋，有些住在車子或小木屋的孩子稱此地為家。

蘋果公司現在面臨一個大難題，全面清除遊民營並非易事。清除遊民帳篷可能容易，可是要移除小木屋與破舊開不動車子，可能面臨的難度高。除此之外，曾誓言減輕遊民危機的蘋果公司也將面臨一個道德上的難題，因為這些遊民實在無家可歸。

蘋果公司矽谷園區面臨遊民營地難題。(美聯社)

聖荷西「公園休閒與鄰里服務局」(Parks, Recreation and Neighborhood Services) 發言人拉左 (Daniel Lazo) 說，約有30至35名遊民住在營區內。蘋果園區用地堆了約200噸有危險性的垃圾與廢棄用品。遊民居住區內停放了65輛到75輛車子，有些車子已經無法開得動了。整個情況非常複雜。

根據營區內居民，蘋果園區用地的遊民可能高達75人。蘋果公司發言人史維特 (Chole Sanchez Sweet) 所發出的電郵稱，蘋果正與聖荷西市討論解決之道，可是電郵內並沒提供任何解決問題細節。

灣區五縣遊民人數愈來愈高。一般估計，目前這些地區遊民總數約達3萬人。新冠疫情間，由於市府裁減預算，停止清除遊民營，遊民人數持續成長，問題愈來愈深入嚴重，也愈難解決。

蘋果公司遊民營所在地Component Drive 原來是蘋果解決地方遊民問題的計畫案之一。蘋果當初收購北聖荷西地產主要用意是興建新科技園區。可是這項園區開發計畫遲遲未能展開。蘋果公司於2019年承諾將動用其聖荷西一塊價值3億元的土地，開發可負擔住屋，這項計畫案中，包括目前遊民營區所在地的Component Drive 在內。