我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境

辭職震撼彈 出身政治世家 兩代葛謨帝國垮台

聖荷西蘋果園區用地 成遊民營區

編譯組／灣區10日電
矽谷遊民問題突出。圖為聖荷西北部一處遊民營地。 （Josh Edelson/AFP via Getty Images）
矽谷遊民問題突出。圖為聖荷西北部一處遊民營地。 （Josh Edelson/AFP via Getty Images）

頻果公司承諾提供大筆投資，解決灣區日趨嚴重的遊民危機。卻沒想到遊民問題已拓展到蘋果公司的大門前：蘋果公司北聖荷西園區計畫用地上的由遊民營規模逐日擴大。

蘋果公司兩年前宣布將投資25億元，對抗灣區日趨嚴重的可負擔住屋與遊民危機。言猶在耳，蘋果公司北聖荷西園區用地的Component Drive路上開時停放一些休閒車輛，長期有人住在車內。去年一年，遊民規模日漸擴大，愈來愈多車子停在園區用地內，車內住著遊民，營區內垃圾滿地，除了破舊的休閒車外，也開始出現一些木造小屋，有些住在車子或小木屋的孩子稱此地為家。

蘋果公司現在面臨一個大難題，全面清除遊民營並非易事。清除遊民帳篷可能容易，可是要移除小木屋與破舊開不動車子，可能面臨的難度高。除此之外，曾誓言減輕遊民危機的蘋果公司也將面臨一個道德上的難題，因為這些遊民實在無家可歸。

蘋果公司矽谷園區面臨遊民營地難題。(美聯社)
蘋果公司矽谷園區面臨遊民營地難題。(美聯社)

聖荷西「公園休閒與鄰里服務局」(Parks, Recreation and Neighborhood Services) 發言人拉左 (Daniel Lazo) 說，約有30至35名遊民住在營區內。蘋果園區用地堆了約200噸有危險性的垃圾與廢棄用品。遊民居住區內停放了65輛到75輛車子，有些車子已經無法開得動了。整個情況非常複雜。

根據營區內居民，蘋果園區用地的遊民可能高達75人。蘋果公司發言人史維特 (Chole Sanchez Sweet) 所發出的電郵稱，蘋果正與聖荷西市討論解決之道，可是電郵內並沒提供任何解決問題細節。

灣區五縣遊民人數愈來愈高。一般估計，目前這些地區遊民總數約達3萬人。新冠疫情間，由於市府裁減預算，停止清除遊民營，遊民人數持續成長，問題愈來愈深入嚴重，也愈難解決。

蘋果公司遊民營所在地Component Drive 原來是蘋果解決地方遊民問題的計畫案之一。蘋果當初收購北聖荷西地產主要用意是興建新科技園區。可是這項園區開發計畫遲遲未能展開。蘋果公司於2019年承諾將動用其聖荷西一塊價值3億元的土地，開發可負擔住屋，這項計畫案中，包括目前遊民營區所在地的Component Drive 在內。

蘋果 聖荷西 灣區

上一則

義工歡聚 慶祝「世界之愛和平總會日」

下一則

手機被搶 金山華裔老婦受傷

延伸閱讀

北加聖荷西劫持人質 大批員警到場

北加聖荷西劫持人質 大批員警到場
航班減少 灣區客機滿載 機場營運卻未回升

航班減少 灣區客機滿載 機場營運卻未回升
破產開發商灣區物業 買家爭搶

破產開發商灣區物業 買家爭搶
聖荷西傳憾事 女孩騎單車摔死

聖荷西傳憾事 女孩騎單車摔死
聖荷西聯合學區 取消多所學校校車 擬提供VTA公交卡

聖荷西聯合學區 取消多所學校校車 擬提供VTA公交卡

熱門新聞

當局尋獲可能是柏克萊失蹤跑者克雷切克的遺體，他的華裔妻子姚珍（中）說她的最後一絲希望破滅了。（電視新聞截圖）

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：一絲希望被殘忍奪走

2021-08-06 01:03
發現屍體的地方位於公園內一處偏遠區域。（電視新聞截圖）

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

2021-08-05 01:46
美國兒科學會委員會（American Academy of Pediatrics）的數據，全國上周有近7.2萬名兒童和青少年感染了新冠病毒。這比前一周大幅增加，是6月底感染孩子數量的5倍。（電視截圖）

全美上周7.2萬孩子染疫 比6月多5倍

2021-08-04 19:35
青年見義勇為試圖阻止搶劫，被劫匪開槍擊中。（馬作林供圖）

屋崙華埠搶案 勇敢華青相助「身中2槍」幸無生命危險

2021-08-08 02:20
奧洛維爾湖水壩水位降至有史以來最低，水力發電廠破天荒關閉。(Getty Images)

奧洛維爾湖水壩「水位破新低」 水力發電廠破天荒關閉

2021-08-07 02:19
劫匪乘坐金色的車輛逃離現場。（台山同鄉會社安隊供圖）

金山奧克蘭華埠再爆搶劫 華裔青年見義勇為中彈

2021-08-07 20:16

超人氣

更多 >
性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職
中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責
中國學者：立陶宛不改 不排除斷交

中國學者：立陶宛不改 不排除斷交
姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼

姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼
14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑

14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑