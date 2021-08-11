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義工歡聚 慶祝「世界之愛和平總會日」

記者李榮／灣區報導
義工聚會慶祝「世界之愛和平總會日」宣告的16周年，推動良心時代運動。（Amy提供）
義工聚會慶祝「世界之愛和平總會日」宣告的16周年，推動良心時代運動。（Amy提供）

為推展世界和平的長期理念，17位世界之愛和平總會（FOWPAL）志工們日前聚集高唱「世界之愛」歌曲，傳播愛與和平，並紀念「世界之愛和平總會日」宣告的16周年。志工們並分享全球祝禱文，祈願災厄人禍遠離，世上生靈皆平安，不再恐懼。祈願世人良心覺醒，善心善念，扭轉世局。

志工介紹，2005年8月5日是柏克萊的「世界之愛和平總會日」，用來肯定世界之愛和平總會的貢獻，而今年是16周年。世界之愛和平總會是由洪道子博士於2000年在美國成立，成員來自全世界。洪道子與世界之愛和平總會成員至今拜訪了101個國家，透過舉辦世界之愛和平鐘鳴鐘儀典、文化交流及愛與和平高峰會，推廣愛、和平與良心的理念。自2000年金鐘首次由時任新加坡總統的S.R. Nathan鳴響以來，全球已有122國、399位重要領袖鳴響和平鐘並許下和平心願，包括元首、聯合國大使及7位諾貝爾和平獎得主。

志工介紹，16年前柏克萊市議員渥辛頓（Kriss Worthington）代表市長鳴響和平鐘，希望「結束種族主義、性別歧視、年齡歧視、反猶太主義和所有形式的偏見並開啟愛與和平」。

世界之愛和平總會成員Amy Chen回憶，2005年8月5日洪道子在柏克萊加大發表題為「瞭解人類生命的潛能-生命哲學」的演講，「洪博士的話讓我留下很深刻的印象，他強調良心的重要，並激勵我們思考生命的意義和價值，鼓勵我們向內看，不發脾氣、不惡念、不虛偽、不好勇鬥狠。他講述陰陽哲理大智慧，並鼓勵人們回歸純真自然的生命。」

她表示，世界之愛和平總會堅信良心是愛與和平的泉源。2014年又發起良心時代運動，強調每個人都是良心領袖，並具有開啟和平能量的鑰匙。該運動的目的是鼓勵人人遵循自己的良心，說好話，做好事，並對他人產生正面影響，強調：「人人有良心，天下皆太平；人人有快樂，家家皆幸福」。

志工們介紹，從2018年4月5日開始，世界之愛和平總會在紐約和維也納的聯合國與巴林、赤道幾內亞和吉里巴斯駐聯合國大使以及其他國家駐聯合國大使和代表舉行多次會議，致力於推進一項題為「用愛與良心促進和平文化」的決議文草案。2019年7月25日，聯合國通過巴林王國提交的題為「用愛與良心促進和平文化」的決議文草案，宣布每年4月5日為「國際良心日」。世界之愛和平總會至今每月都參與各種活動，宣傳這個日子的意義，喚醒人們的良心。

聯合國 柏克萊加大 歧視

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