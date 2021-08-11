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東聖荷西里德山景機場 掀環境不公平爭議

記者王子涵／聖荷西報道
從里德山景機場起降的飛機多為小型私人飛機。（推特圖片）
從里德山景機場起降的飛機多為小型私人飛機。（推特圖片）

生活在東聖荷西地區，里德山景機場（Reid-Hillview Airport)附近的有色人種團體，10日控訴該機場有嚴重的環境不公平問題。盡管聖他克拉拉縣政府已經在當地居民的抗議下，同意將此機場在2033年關閉，並逐步減少由此機場起降的飛機，然而當地民眾並不為此埋單。

上周令人擔憂的研究報告指出，當地兒童的血液鉛濃度有顯著的提升，原因直接與含鉛航空燃油的排放相關。當天上午，當地少數族裔團體在機場外圍召開記者會，要求政府將關閉里德山景機場的日期提前。

大部分受到鉛污染影響的兒童是西語裔，並且大多數來自於低收入家庭。「孩子每天被含鉛『雨』所毒害。疫情本來已經讓我們社區痛苦不堪，而這又是另外一場環境不公」。

研究報告指出，血液中殘留的鉛成分會對處在發育期間的孩子造成永久性的、無法逆轉的認知性障礙、智商低下等疾病。根據統計，當地約有5萬2000人生活，被鉛污染的區域內至少有21所學校。快到學校開學的日子，外出活動勢必會導致孩子更多的被暴露在被鉛污染的空氣中。

當地健康中心醫生阿爾瑪(Burrell Alma)說：「健康公平是指每個人都能夠有機會達到健康，沒有人可以阻止任何人達到健康的能力。」她說，從這個機場起降的飛機所釋放出來的含鉛有毒物質，使得當地居民獲得健康的權利收到侵犯，違反健康公平的定義。「環境公平是一項最基本的人權。我們會齊心協力幫助當地社區，保護他們的生活環境。」

聖克拉拉縣議員查維斯（Cindy Chaves）11日將召開視訊會議，向公眾講解里德山景機場鉛洩漏研究。這次視訊會議將給當地居民提供學習和了解的機會，是推進關閉里德山景機場運動的重要一步。

機場 視訊會議 低收入

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