「亞裔犯罪線索獎勵基金」懸紅5000元抓劫匪

華裔青年試圖阻止劫匪搶劫，卻被開槍打中。圖為救護現場。（東灣台山同鄉會社安隊供圖）

屋崙華埠 7日發生持槍搶劫，華裔青年小李面對2個持槍悍匪，勇敢阻止，被劫匪開槍打中。屋崙華埠商會主席陳錫澎9日表示，透過「亞裔 犯罪線索獎勵基金」（Crimes Against Asians Reward Fund）懸紅5000元，希望市民提供線索抓捕嫌犯。

屋崙犯罪終結者組織（Crime Stoppers of Oakland）和屋崙警察局也懸賞7500元獎金，希望市民能提供線索逮捕嫌犯。知情者可致電510-238-3326或510-777-8572。

華埠藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉表示，現場視頻中，青年中槍後血流不止，但一直忍住，非常堅強，讓人很是感動，也非常佩服這位勇敢的青年。灣區知名商界人士黃建成已為他捐款2000元，藍天使也決定捐款1000元。

舊金山知名的「緬甸愛與巨星餐廳」（Burma Love and Superstar Restaurants）、舊金山警官協會（SFPOA）、屋崙華埠商會此前就宣布，啟動亞裔犯罪線索獎勵基金，希望透過設立獎金的形式，鼓勵市民舉報針對亞裔犯罪的線索，幫助警方抓獲嫌犯。陳錫澎表示，考慮到這次搶劫案的性質及其惡劣，所以決定將懸紅提高到5000元，市民若有線索，可直接致電911舉報。

此前基金會分別懸賞2500元、共5000元，希望抓捕在華埠9街夾Harrison街幾乎同一地點的兩起持槍搶劫嫌犯。目前警方還沒有將劫匪逮捕歸案。陳錫澎表示，不排除這三起搶劫的劫匪有關聯。

華埠商會和藍天使義工巡邏隊、一些現任和前任屋崙市議員也將在10日召開記者會，除了呼籲打擊罪犯，也希望改革司法系統，不要讓被重罪指控的罪犯輕易保釋出獄、繼續危害社區。陳錫澎表示，還將寫一封信給州長紐森，希望能投放更多資源在華埠，保護社區安全。

見義勇為華青小李的母親李太太表示，目前兒子還在恢復中，不方便和外界交流。要徵求他同意後，才能決定是否接受籌款，也謝謝社區的關心和愛護。