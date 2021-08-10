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新秀音樂節大師音樂會「把心留在舊金山」獻禮徐大麟

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由林昭亮帶領的幾位小提琴家和低音提琴家共同奏出「把心留在舊金山」，向徐大麟表達謝意。徐也回禮示意。 （Maggie Li 提供）
由林昭亮帶領的幾位小提琴家和低音提琴家共同奏出「把心留在舊金山」，向徐大麟表達謝意。徐也回禮示意。 （Maggie Li 提供）

台北大師新秀音樂節（Taipei Music Academy and Festival） 繼史丹福大學、舊金山音樂學院兩場順利交響樂之後，昨晚「All Star」在舊金山成功演出。這場全為大師級的室內樂還有個溫馨的小插曲，小提琴大師林昭亮特別情商好友、英國小提琴家兼作曲家Julian Milone改編 I left my heart in SF 當場演奏，獻給舊金山台北姐妹市委員會主席徐大麟。當晚的演出也透過The Violin Channel 在全球直播。 

「這是一份禮物，送給我們一個很重要朋友，若沒有他的幫助，今天的音樂節不會在舊金山成功舉行，徐大麟博士，他鍾愛的曲子『把心留在舊金山』。」林昭亮隨即向台下的徐大麟致意。起身回禮之際，徐大麟簡短表示, TMAF選擇舊金山，是灣區的榮幸，這是他讀書、結婚、開始事業的地方，他十分珍惜兩市的情誼，「從前林大師來演出，我只買得到站票。」他同時感謝，委員會全體的幫忙，和社區朋友的贊助和支持，把疫情之下，最美好的音樂帶到灣區。徐大麟也對林大師帶來的驚喜表達萬分的感謝。 

這份禮物由林昭亮、和小提琴家洛杉機交響樂團首席Martin Chalifour 、New York MET Orchestra樂團首席David Chan，國際柏格尼尼大賽得獎人林允白（Jasmine Lin）、以及明尼蘇達樂團低音琴首席Peter Llyod共同演出，優美和充滿情感的弦律，令與會者抱以喝采。 

All Star 音樂會同時呈現由Formosa Quartet演出的Hungarian Folk Song，以及Siegfried-IdyII 、Piano Quintet in A Major, Op.81，由蕭邦鋼琴大賽首獎的鋼琴家Garrick Ohlsson和林昭亮、中提琴家黃心芸(Hsin-Yun Huang)、Martin Califour，大提琴家John Sharp擔綱。有興趣欣賞者，可至The Violin Channel 網站或臉書觀看。

舊金山 灣區 交響樂

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