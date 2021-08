新秀音樂節大師音樂會「把心留在舊金山」獻禮徐大麟

由林昭亮帶領的幾位小提琴家和低音提琴家共同奏出「把心留在舊金山」,向徐大麟表達謝意。徐也回禮示意。 (Maggie Li 提供)

台北大師新秀音樂節(Taipei Music Academy and Festival) 繼史丹福大學、舊金山 音樂學院兩場順利交響樂 之後,昨晚「All Star」在舊金山成功演出。這場全為大師級的室內樂還有個溫馨的小插曲,小提琴大師林昭亮特別情商好友、英國小提琴家兼作曲家Julian Milone改編 I left my heart in SF 當場演奏,獻給舊金山台北姐妹市委員會主席徐大麟。當晚的演出也透過The Violin Channel 在全球直播。

「這是一份禮物,送給我們一個很重要朋友,若沒有他的幫助,今天的音樂節不會在舊金山成功舉行,徐大麟博士,他鍾愛的曲子『把心留在舊金山』。」林昭亮隨即向台下的徐大麟致意。起身回禮之際,徐大麟簡短表示, TMAF選擇舊金山,是灣區 的榮幸,這是他讀書、結婚、開始事業的地方,他十分珍惜兩市的情誼,「從前林大師來演出,我只買得到站票。」他同時感謝,委員會全體的幫忙,和社區朋友的贊助和支持,把疫情之下,最美好的音樂帶到灣區。徐大麟也對林大師帶來的驚喜表達萬分的感謝。

這份禮物由林昭亮、和小提琴家洛杉機交響樂團首席Martin Chalifour 、New York MET Orchestra樂團首席David Chan,國際柏格尼尼大賽得獎人林允白(Jasmine Lin)、以及明尼蘇達樂團低音琴首席Peter Llyod共同演出,優美和充滿情感的弦律,令與會者抱以喝采。

All Star 音樂會同時呈現由Formosa Quartet演出的Hungarian Folk Song,以及Siegfried-IdyII 、Piano Quintet in A Major, Op.81,由蕭邦鋼琴大賽首獎的鋼琴家Garrick Ohlsson和林昭亮、中提琴家黃心芸(Hsin-Yun Huang)、Martin Califour,大提琴家John Sharp擔綱。有興趣欣賞者,可至The Violin Channel 網站或臉書觀看。