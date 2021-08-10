航班減少 灣區客機滿載 機場營運卻未回升

灣區三大機場6月份休閒旅遊有所增長，但商務和國際旅遊仍然緩慢。圖為舊金山國際機場旅客排隊登機。（Getty Images）

儘管機艙中間的座位基本坐滿，TSA安檢站也是人滿為患，乍看空中旅行似乎又回到了疫情前的繁忙惱人的高峰，但對機場 交通數據的分析顯示，灣區 所有三個機場仍遠未達到COVID前的水平；且隨著病例的再次增加，又一次受挫。今年6月飛經屋崙、聖荷西和舊金山 機場的乘客數量仍約為2019年6月的一半。

屋崙國際機場在2021年6月以超過70萬名乘客領先，比2019年6月的120萬名乘客下降了33%；聖荷西國際機場今年6月有超過70萬名乘客，比2019年6月的140萬名乘客減少46%；而由於其許多國際航班仍未恢復疫情前的時間表，舊金山的恢復速度是最慢的，其2021年6月的220萬乘客比2019年6月的550萬乘客減少了59%。

旅遊市場研究機構Destination Analysts的總裁兼首席執行官庫明斯（Erin Francis-Cummings）說，灣區有眾多國際和商務旅行者，他們如今不怎麼坐飛機了；這是 「為什麼我們的交通量沒有達到2019年的水平 」的主要原因。

庫明斯說，有關Delta變異毒株的消息 「擾亂了整體旅遊情緒」。新感染病例的激增對灣區的旅行者產生了特別大的影響，他們往往對COVID-19更加謹慎。

灣區的航班總體上看起來更擁擠的一個原因是：現在該地區機場運營的航班數量也比兩年前少了很多：屋崙已經下降了35%；聖荷西下降了45%，舊金山機場下降了一半，導致正在運營的航班擁擠度常常比以前有過之而無不及。

雖然仍然低於2019年，但灣區所有三個機場的乘客人數自2月以來一直在迅速增加，超過了夏季旅遊季節的典型增長。灣區的趨勢總體上反映了美國的趨勢：在2020年4月下降了95%之後，全國通過TSA檢查站的乘客數量6月達到近5700萬人次，大約是2019年6月飛行的7700萬乘客的70%。

從6月和7月對休閒旅遊的巨大需求來看，庫明斯發現，靠近度假目的地的機場「表現非常好」。「雖然我很希望我們在今年年底前實現旅行和航空的全面恢復，但在這一點上可能有點樂觀，」她說。