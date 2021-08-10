我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

華運盃高球賽 21日密爾比達競技

記者李榮／灣區報導
華運盃高爾夫球賽將舉行。（記者李榮／攝影）
華運盃高爾夫球賽將舉行。（記者李榮／攝影）

金山灣區華人運動大會9日宣布，今年度的華運盃高爾夫球公開賽將於8月21日（周六）在密爾比達Bay View高爾夫球場舉行。當天除了有高爾夫球賽以外，這次還特別邀請到來自台灣的職業高爾夫球選手劉永華（Yung-Hua, Liu）到場，展現球技並示範高球基本動作。

華運盃高爾夫負責人宋貞指出，華運高爾夫球賽分為男子組、女子組，以及壯年組三組，計分採取新新貝莉亞計分法，獎品分為總桿（男子組前五名、女子組前一名、壯年組前兩名）、淨桿（男子組、女子組、壯年組每組前三名）、近洞獎前四名（不分男女子組、壯年組），以及最遠距離獎（男子組、女子組、壯年組各一名）。

她表示，高爾夫球向來是許多人最喜愛的運動，希望今年有更多人參加高球賽，活絡氣氛並且也一起運動健身。

僑務委員、華運會前主委呂玉貞進一步補充，這次場地選擇在密爾比達的高球場，山明水秀景色怡人，球場休息區室內部分也已經裝修過，相信在那邊參加打球非常享受。

陳美月（右起）是贊助劉永華圓夢的重要推手。（記者李榮／攝影）
陳美月（右起）是贊助劉永華圓夢的重要推手。（記者李榮／攝影）

華運會主委陳思如指出，這次特別邀請從台灣來的高爾夫球職業選手劉永華到場示範技巧，並與球友切磋球藝。劉永華今年24歲，來自屏東的他小時候就接觸高爾夫，中學時開始正式接受訓練，大學時讀的是國立體育學院。他不久前正式從業餘轉為職業選手，今年來美國取得了「Mackenzie tour」資格，希望能一路晉級到PGA巡迴賽。

劉永華在台灣時就小有知名度，一共拿過七次冠軍紀錄，包括2019高雄公開賽職業業餘冠軍、2019全國業餘高爾夫冬季錦標賽冠軍、2019仰德業餘錦標賽第四站冠軍、2018仰德業餘錦標賽冠軍、2017全國業餘高爾夫春季錦標賽冠軍、2017台灣業餘錦標賽冠軍、2016仰德業餘錦標賽第四站冠軍等。

「我今年的目標是考過Korn Ferry資格賽，並在明年開始參與其系列巡迴賽，而我的最終目標是進到PGA巡迴賽。」劉永華表示，會選擇來美國是因為美國是男子高爾夫的強國，匯聚來自世界各地的頂尖好手以及一流的球場，可以跟不同的選手切磋學習，也能打到和台灣截然不同的球場，「雖然要踏出舒適圈需要很大的決心，但我的夢想是成為世界頂尖的選手，因此為達到我的目標，再累再辛苦我都願意。」

贊助劉永華的台灣高爾夫球隊會長陳美月（Tracy Lee）指出，自己是在去年因緣際會下多次聽到劉永華傑出的表現，並得知他需要贊助，因此便個人資助劉永華到美國打球追夢，安排機票、食宿、交通與教練，粗估今年2月至今已經花費約6萬元，估計一般支持一個運動員每年的花費要超過十萬元。她指出，劉永華在球技與個性上可以說是相當有潛力、是明日之星，但在目前企業與國家的贊助體制之下，通常是成名後才會得到大幅支持，因此她除了希望透過自己的力量幫忙，也期待拋磚引玉，有更多人能投入栽培運動員的行列，也為台灣盡一份心力。

她呼籲有意幫忙者可以聯繫：510-676-0028，或者電郵：[email protected]

華運盃高爾夫球賽時間：8月21日上午7時30分報到。比賽地點：Bay View Golf Club 1500 Country Club Dr, Milpitas, CA 95035

報名費：$120 (含午餐) CHECK payable to “TCAAT”。詳情：https://fs29.formsite.com/sr6EeJ/tnlrmyvwb1/index.html?fbclid=IwAR2iwO53wFHMJlm6g1_saizq-SCFwoCnIgPaYtkOP4cK5ZahwtZyS15lkCA。

台灣 美國 高球

上一則

航班減少 灣區客機滿載 機場營運卻未回升

下一則

新秀音樂節大師音樂會「把心留在舊金山」獻禮徐大麟

延伸閱讀

踢毽子、放風箏…華運會親子日500人同樂

踢毽子、放風箏…華運會親子日500人同樂

高球／台女將侯羽薔 奪美國業餘高球賽亞軍創紀錄

高球／台女將侯羽薔 奪美國業餘高球賽亞軍創紀錄
東奧／雨後手感變差…美國球后柯達 高爾夫仍摘金

東奧／雨後手感變差…美國球后柯達 高爾夫仍摘金
斯洛維尼亞運動攀登女子組奪金 日本包辦銀銅

斯洛維尼亞運動攀登女子組奪金 日本包辦銀銅
華運會將辦風箏繪畫、民俗體育、家庭趣味比賽

華運會將辦風箏繪畫、民俗體育、家庭趣味比賽

熱門新聞

當局尋獲可能是柏克萊失蹤跑者克雷切克的遺體，他的華裔妻子姚珍（中）說她的最後一絲希望破滅了。（電視新聞截圖）

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：一絲希望被殘忍奪走

2021-08-06 01:03
發現屍體的地方位於公園內一處偏遠區域。（電視新聞截圖）

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

2021-08-05 01:46
北加州一位25歲的女子表示，她被約會的男子囚禁在對方屋崙Maxwell Park的家中，被不斷強姦。但檢方認為沒有證據證明此說法成立。（電視截圖）

北加女子被約會男子囚禁強姦3天 檢方拒起訴

2021-08-02 18:58
美國兒科學會委員會（American Academy of Pediatrics）的數據，全國上周有近7.2萬名兒童和青少年感染了新冠病毒。這比前一周大幅增加，是6月底感染孩子數量的5倍。（電視截圖）

全美上周7.2萬孩子染疫 比6月多5倍

2021-08-04 19:35
青年見義勇為試圖阻止搶劫，被劫匪開槍擊中。（馬作林供圖）

屋崙華埠搶案 勇敢華青相助「身中2槍」幸無生命危險

2021-08-08 02:20
奧洛維爾湖水壩水位降至有史以來最低，水力發電廠破天荒關閉。(Getty Images)

奧洛維爾湖水壩「水位破新低」 水力發電廠破天荒關閉

2021-08-07 02:19

超人氣

更多 >
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕
美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽
55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開

55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開