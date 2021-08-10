華運盃高球賽 21日密爾比達競技

華運盃高爾夫球賽將舉行。（記者李榮／攝影）

金山灣區華人運動大會9日宣布，今年度的華運盃高爾夫球公開賽將於8月21日（周六）在密爾比達Bay View高爾夫球場舉行。當天除了有高爾夫球賽以外，這次還特別邀請到來自台灣 的職業高爾夫球選手劉永華（Yung-Hua, Liu）到場，展現球技並示範高球 基本動作。

華運盃高爾夫負責人宋貞指出，華運高爾夫球賽分為男子組、女子組，以及壯年組三組，計分採取新新貝莉亞計分法，獎品分為總桿（男子組前五名、女子組前一名、壯年組前兩名）、淨桿（男子組、女子組、壯年組每組前三名）、近洞獎前四名（不分男女子組、壯年組），以及最遠距離獎（男子組、女子組、壯年組各一名）。

她表示，高爾夫球向來是許多人最喜愛的運動，希望今年有更多人參加高球賽，活絡氣氛並且也一起運動健身。

僑務委員、華運會前主委呂玉貞進一步補充，這次場地選擇在密爾比達的高球場，山明水秀景色怡人，球場休息區室內部分也已經裝修過，相信在那邊參加打球非常享受。

陳美月（右起）是贊助劉永華圓夢的重要推手。（記者李榮／攝影）

華運會主委陳思如指出，這次特別邀請從台灣來的高爾夫球職業選手劉永華到場示範技巧，並與球友切磋球藝。劉永華今年24歲，來自屏東的他小時候就接觸高爾夫，中學時開始正式接受訓練，大學時讀的是國立體育學院。他不久前正式從業餘轉為職業選手，今年來美國 取得了「Mackenzie tour」資格，希望能一路晉級到PGA巡迴賽。

劉永華在台灣時就小有知名度，一共拿過七次冠軍紀錄，包括2019高雄公開賽職業業餘冠軍、2019全國業餘高爾夫冬季錦標賽冠軍、2019仰德業餘錦標賽第四站冠軍、2018仰德業餘錦標賽冠軍、2017全國業餘高爾夫春季錦標賽冠軍、2017台灣業餘錦標賽冠軍、2016仰德業餘錦標賽第四站冠軍等。

「我今年的目標是考過Korn Ferry資格賽，並在明年開始參與其系列巡迴賽，而我的最終目標是進到PGA巡迴賽。」劉永華表示，會選擇來美國是因為美國是男子高爾夫的強國，匯聚來自世界各地的頂尖好手以及一流的球場，可以跟不同的選手切磋學習，也能打到和台灣截然不同的球場，「雖然要踏出舒適圈需要很大的決心，但我的夢想是成為世界頂尖的選手，因此為達到我的目標，再累再辛苦我都願意。」

贊助劉永華的台灣高爾夫球隊會長陳美月（Tracy Lee）指出，自己是在去年因緣際會下多次聽到劉永華傑出的表現，並得知他需要贊助，因此便個人資助劉永華到美國打球追夢，安排機票、食宿、交通與教練，粗估今年2月至今已經花費約6萬元，估計一般支持一個運動員每年的花費要超過十萬元。她指出，劉永華在球技與個性上可以說是相當有潛力、是明日之星，但在目前企業與國家的贊助體制之下，通常是成名後才會得到大幅支持，因此她除了希望透過自己的力量幫忙，也期待拋磚引玉，有更多人能投入栽培運動員的行列，也為台灣盡一份心力。

她呼籲有意幫忙者可以聯繫：510-676-0028，或者電郵：[email protected]

華運盃高爾夫球賽時間：8月21日上午7時30分報到。比賽地點：Bay View Golf Club 1500 Country Club Dr, Milpitas, CA 95035

報名費：$120 (含午餐) CHECK payable to “TCAAT”。詳情：https://fs29.formsite.com/sr6EeJ/tnlrmyvwb1/index.html?fbclid=IwAR2iwO53wFHMJlm6g1_saizq-SCFwoCnIgPaYtkOP4cK5ZahwtZyS15lkCA。