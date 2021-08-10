我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

破產開發商灣區物業 買家爭搶

編譯組／灣區電
買家爭搶破產開發商灣區物業，包括聖他克拉拉一處名為「Madison Place」的住商混合項目，潛在收購僅為商用空間，不包括住宅。(圖取自臉書)
買家爭搶破產開發商灣區物業，包括聖他克拉拉一處名為「Madison Place」的住商混合項目，潛在收購僅為商用空間，不包括住宅。(圖取自臉書)

許多買家近來爭相搶購破產開發商的灣區物業，提高這些潛在物業銷售、以及協助投資者和債權人收回部分欠款的希望。這些物業收購是透過聯邦法院程序進行，與針對破產開發商「Sanjeev Acharya」及其公司「 Silicon Sage Builders」被起訴的證券欺詐案有關。

法院指定的接管人正有意出售「Silicon Sage」所有財產，尋求將資金委託給Acharya的債權人和投資者，讓他們可收回一些錢。

接管人已接受兩處灣區物業報價，提交給美國舊金山地方法院的文件顯示，潛在買家有意收購物業地址在聖他克拉拉市1364-1378 El Camino Real，是一處名為「Madison Place」的住商混合項目。另一地點在聖荷西138 Balbach St.，為大型市中心公寓大樓。

聖他克拉拉住商大樓近來已出現可能成交的交易，聖荷西市中心公寓則是目前出價最高的公寓。在聖他克拉拉，交易涉及項目的商業空間，包括了辦公室與零售業結合。潛在收購並不包括住宅，其之前已由個人房主購買。計畫出售的商業空間由「Silicon Sage」附屬公司「1460 Monroe」所擁有。一份聯邦文件指出，賣方接收方已接受3個報價，包含1460 Monroe公司所擁有的不動產，物業是空置零售商或辦公室空間。

商業空間地址在1378 El Camino Real、1374 El Camino Real、1364 El Camino Real。不同買家將購買不同商用空間。潛在買家包括Shekinah Real Estate、The Gupta Family Trust、Kui Ma。三個買家已達成初步購買交易，總價值為420萬元。持有房產抵押貸款的貸方是一群人，接管人表示，在三個商用空間出售後，貸款方將可獲得360萬元。此外，接管人聘任「SVN Capital West Partners」房地產經紀人聖地雅歌(Robin Santiago)行銷聖他克拉拉物業。

根據接管人史台普頓(David Stapleton)提交文件，位在聖荷西138 Balbach St.公寓大樓擁有101個住宅單位，將以5420萬元售出，由商用房地產公司「JLL」安排潛在收購案。在支付JLL傭金與交割費用後，還將有數百萬元支付給Silicon Sage及Acharya的債權人與投資人。法院文件指出，接管人期望接管財產將可自出售Balbach街公寓、淨賺1260萬元。

投資 聖荷西 貸款

上一則

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

下一則

灣區華裔男救落水子女 猶他州溺斃

延伸閱讀

Delta病毒襲金山灣區 住院病例是7月以來4倍

Delta病毒襲金山灣區 住院病例是7月以來4倍
Delta病毒重創金山灣區 預測9月病例達峰值

Delta病毒重創金山灣區 預測9月病例達峰值
灣區租金跌 低收入戶反而受益較少

灣區租金跌 低收入戶反而受益較少
接種率達8成 北加灣區不會頒居家令

接種率達8成 北加灣區不會頒居家令
北加灣區是否再度迎來居家令？答案是否定

北加灣區是否再度迎來居家令？答案是否定

熱門新聞

當局尋獲可能是柏克萊失蹤跑者克雷切克的遺體，他的華裔妻子姚珍（中）說她的最後一絲希望破滅了。（電視新聞截圖）

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：一絲希望被殘忍奪走

2021-08-06 01:03
發現屍體的地方位於公園內一處偏遠區域。（電視新聞截圖）

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

2021-08-05 01:46
北加州一位25歲的女子表示，她被約會的男子囚禁在對方屋崙Maxwell Park的家中，被不斷強姦。但檢方認為沒有證據證明此說法成立。（電視截圖）

北加女子被約會男子囚禁強姦3天 檢方拒起訴

2021-08-02 18:58
美國兒科學會委員會（American Academy of Pediatrics）的數據，全國上周有近7.2萬名兒童和青少年感染了新冠病毒。這比前一周大幅增加，是6月底感染孩子數量的5倍。（電視截圖）

全美上周7.2萬孩子染疫 比6月多5倍

2021-08-04 19:35
青年見義勇為試圖阻止搶劫，被劫匪開槍擊中。（馬作林供圖）

屋崙華埠搶案 勇敢華青相助「身中2槍」幸無生命危險

2021-08-08 02:20
奧洛維爾湖水壩水位降至有史以來最低，水力發電廠破天荒關閉。(Getty Images)

奧洛維爾湖水壩「水位破新低」 水力發電廠破天荒關閉

2021-08-07 02:19

超人氣

更多 >
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕
美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽
55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開

55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開