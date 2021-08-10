破產開發商灣區物業 買家爭搶

買家爭搶破產開發商灣區物業，包括聖他克拉拉一處名為「Madison Place」的住商混合項目，潛在收購僅為商用空間，不包括住宅。(圖取自臉書)

許多買家近來爭相搶購破產開發商的灣區物業，提高這些潛在物業銷售、以及協助投資 者和債權人收回部分欠款的希望。這些物業收購是透過聯邦法院程序進行，與針對破產開發商「Sanjeev Acharya」及其公司「 Silicon Sage Builders」被起訴的證券欺詐案有關。

法院指定的接管人正有意出售「Silicon Sage」所有財產，尋求將資金委託給Acharya的債權人和投資者，讓他們可收回一些錢。

接管人已接受兩處灣區物業報價，提交給美國舊金山地方法院的文件顯示，潛在買家有意收購物業地址在聖他克拉拉市1364-1378 El Camino Real，是一處名為「Madison Place」的住商混合項目。另一地點在聖荷西 138 Balbach St.，為大型市中心公寓大樓。

聖他克拉拉住商大樓近來已出現可能成交的交易，聖荷西市中心公寓則是目前出價最高的公寓。在聖他克拉拉，交易涉及項目的商業空間，包括了辦公室與零售業結合。潛在收購並不包括住宅，其之前已由個人房主購買。計畫出售的商業空間由「Silicon Sage」附屬公司「1460 Monroe」所擁有。一份聯邦文件指出，賣方接收方已接受3個報價，包含1460 Monroe公司所擁有的不動產，物業是空置零售商或辦公室空間。

商業空間地址在1378 El Camino Real、1374 El Camino Real、1364 El Camino Real。不同買家將購買不同商用空間。潛在買家包括Shekinah Real Estate、The Gupta Family Trust、Kui Ma。三個買家已達成初步購買交易，總價值為420萬元。持有房產抵押貸款 的貸方是一群人，接管人表示，在三個商用空間出售後，貸款方將可獲得360萬元。此外，接管人聘任「SVN Capital West Partners」房地產經紀人聖地雅歌(Robin Santiago)行銷聖他克拉拉物業。

根據接管人史台普頓(David Stapleton)提交文件，位在聖荷西138 Balbach St.公寓大樓擁有101個住宅單位，將以5420萬元售出，由商用房地產公司「JLL」安排潛在收購案。在支付JLL傭金與交割費用後，還將有數百萬元支付給Silicon Sage及Acharya的債權人與投資人。法院文件指出，接管人期望接管財產將可自出售Balbach街公寓、淨賺1260萬元。