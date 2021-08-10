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國際童玩節 庫比蒂諾14日邀你同樂

記者李榮／庫比蒂諾報導
北加州台灣文化體育協會在童玩節舉辦前夕，至庫比蒂諾市府表達感謝。（記者李榮／攝影）
北加州台灣文化體育協會在童玩節舉辦前夕，至庫比蒂諾市府表達感謝。（記者李榮／攝影）

加州台灣文化體育協會每年都在庫比蒂諾舉辦國際童玩節，並被庫比蒂諾市列為市內重要的節日。今年第11屆國際童玩節，預計將於8月14日（本周六）於庫比蒂諾紀念公園（Cupertino Memorial Park）舉辦，而這也是庫比蒂諾市在新冠肺炎（COVID-19）疫情之後的第一個戶外大型活動。

為感謝庫比蒂諾市歷年來持續不斷的大力支持與推動，北加州台灣文化體育協會高椿惠8月9日帶領文體會理事團隊拜會庫比蒂諾市政府。與會人員包括北加州台灣文化體育協會會長高椿惠、秘書長張美卿、理事顧問呂佳蓉、鄭肇和等人。當天庫比蒂諾市政府目前還未正式開放，市府團隊也尚未回去上班，因文體會的到訪，派市府的專員接待，並且表示市長、副市長、市議員等將於童玩節當天親臨會場，參與盛事。

高椿惠介紹，今年童玩節有更多的突破，除了有一貫非常受歡迎的台灣美食紅豆車輪餅、剉冰、棉花糖、牛軌糖、奶茶；傳統童玩、打彈珠、撈金魚、洞洞樂，等等之外，還安排「photo booth」，供民眾拍照留念。此外，當日現場並有愛加倍牙醫及中醫義診，「機會難得不要錯過，希望大家帶著一家人前往。」

高椿惠並且表示，今年文體會還邀請專業舞蹈老師教小朋友跳舞，歡迎小朋友踴躍報名，到台上跟著老師一起動起來。每個參加的小朋友都有獎品。報名可以電郵：tcsa. [email protected]

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