華青助人身中二槍 李父：他從小就樂於幫人

華人Jo（左）搶劫中被劫匪用手槍砸中頭部，正在和朋友交流。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 7日下午發生一起持槍搶劫案，27歲的華人 青年小李見義勇為，試圖阻止搶劫，幫亞裔女性奪回被搶挎包，卻不幸被殘忍的劫匪連開2槍擊中，所幸沒有生命危險，目前正在康復中，華埠社區紛紛稱讚這位英雄青年。小李父親李先生9日告訴本報，兒子平常熱心助人，孝敬父母，疼愛弟弟和妹妹，十分顧家。當時陪同母親在超市買菜，他在外面等候，「看到搶劫，看到有人拿槍指著受害者的頭，他第一反應就是勇敢站出來阻止犯罪，沒有想過後果如何，人性如此。如果是我，也會衝出去幫忙。」

屋崙華埠7日下午發生一起持槍搶劫，華人見義勇為被劫匪開槍打中。（記者劉先進 ／攝影）

悍匪拿槍 指被害人頭部

本報昨日已報導，7日下午1時59分，受害者Jo和另一男子、兩個女性朋友走在8街的人行道上，兩個戴著滑雪面罩的非裔劫匪尾隨。一個劫匪的可疑動作引起Jo的懷疑，他忽然轉身往後看。這時2劫匪兵分兩路，去搶奪兩位女性的挎包。疑似一個劫匪得手，再去幫同夥搶劫，Jo上去幫忙。此時，站在一旁的華人青年小李快速跑過來幫忙，雙方拉扯中，兩個劫匪都露出手槍，一度拿槍指著Jo的頭部。

華人青年小李見義勇為，試圖阻止搶劫，卻不幸被殘忍的劫匪連開2槍擊中，所幸沒有生命危險，目前正在康復中。（視頻截圖）

大力爭奪過程中，一個劫匪連開兩槍，小李不幸中槍倒地。但由於Jo和一位女士使勁爭搶，有一個挎包沒被搶走。Jo也被劫匪用手槍砸中頭部。事發過程中，女性受害者一直尖聲驚叫。劫匪逃跑車座的車輛是金色的Honda Accord 2007，車牌為5ZWH024，市民遇到可致電911報警。

警方知情人士說，劫匪在華埠得手，又跑到市中心Telegraph大道搶劫其他人，警員還在全力搜捕。

李父：兒子顧家 愛幫人

見義勇為的小李左腋下和右大腿中彈，被送往屋崙高地醫院搶救，沒有生命危險。他父親李先生告訴本報，兒子恢復不錯，希望盡快出院。他9日早9時去了醫院。考慮到小李傷情，醫院沒給太多探望時間，醫生說上午11時會有一次診斷。李先生從醫院出來，便回家給兒子煲湯。

李先生說，兒子今年27歲，特別顧家，喜歡幫人。從小就喜歡跑步、打籃球。大學時，還幫同學找實習工作 ，非常熱心。小李排行老大，下面有兩個弟弟和一個妹妹。他平時很疼愛弟弟和妹妹，經常給他們買東西，帶他們去喝茶。小李不怎麼外出旅遊，有時和家人待在一起，有時和朋友相聚。

華人青年小李見義勇為，試圖阻止搶劫，卻不幸被殘忍的劫匪連開2槍擊中，所幸沒有生命危險，目前正在康復中。（視頻截圖）

「見義勇為 是人性體現」

李先生說，兒子此前在聖地亞哥工作近4年。為了照顧家人，也為了時常見到在聖荷西的好友，申請在2020年4月調回灣區工作。事發當天，考慮到母親不會開車，坐公交不方便，小李就自己開車送母親到華埠買菜。當時，母親在超市內買東西，小李站在外面人行道上等候，這才有見義勇為、卻被匪徒槍擊的事情發生。

李先生說，他和太太都非常擔心，「感覺心都要跳出來。」他幾天吃不下飯，只能弄幾塊餅乾填飽肚子。「兒子身上中了兩槍，我都不敢看。他從小到大就熱心助人，當時見到壞人搶劫，用槍指著別人的頭，就決定站出來幫忙，沒有想太多後果，人性就該如此。如果是我，也會衝出去。就像消防員滅火救人，不會想自己有怎樣的後果。」

李先生也透過世界日報，向所有關心他兒子傷情的人表達感謝。