舊金山富人區太平洋崗 亞裔女當街被搶

受害女子展示手臂傷勢。（ABC7新聞截圖）

英文媒體報導，舊金山 富人區太平洋崗（Pacific Heights）發生一起暴力搶劫事件。一名亞裔 女性被搶手機 、手表之後還被咬傷，情節嚴重。

案發地點在於California和Filmore街一帶。根據ABC7播出的監控錄像顯示，案發時間大約是上周日（8月1日）的晚上9時24分。這個化名為V的亞裔女性當時在外跑步鍛煉，突然一名男子從車上跳下，搶走她的手機。她描述當時車內還坐著另外三個男子。

她追上的時候，手還一度被車窗夾住，因此她也被車拖了半個街區左右，導致全身都有淤青和破皮受傷。這時嫌犯還咬了她的手，牙印傷痕都還可見，然後把她推出車外。她手上的蘋果手表也被搶。ABC7也播出了女子身上的傷勢照片，膝蓋手臂臉部均有受傷。

太平洋崗位於舊金山的北部，是知名的豪宅富人區，許多名人政要都居住在此。亞裔女子V也感歎，如果在太平洋崗也不覺得安全的話，那麼不知道還有哪裡會安全。她表示自己在舊金山住了將近十年，也從來沒有想過在這樣一個街區會發生劫案。

案發之後，她說現場很多人立刻幫助她報警，警察也在幾分鐘之內就到來。她表示，希望分享自己的事情，讓警方能夠盡快抓捕嫌犯。她強調做了這樣的事情是需要承擔後果的。據悉警方已經在調查中，監控錄像的視頻也是重要的線索之一。