南灣台美人社團 感謝經文處幫助肯定駐外單位對僑胞、僑團關注、照顧 肯定口罩外交成果

各社團負責人召開記者會，表達對經文處和文教中心在過去兩年的大力支持。（本報記者／攝影）

南灣台美人多個社團負責人日昨聯合舉辦記者會，感謝駐舊金山台北經濟文化辦事處和灣區華僑文教中心在疫情 兩年期間對於僑胞、僑團的照拂協助和支持，並且肯定他們在口罩 外交方面的努力與成果。

僑務委員、北加州聖荷西關懷救助協會會長李漢文表示：隨著新一輪Delta病毒的擴散，疫情的發展彷彿沒有盡頭。記者會主要目的就是向大家匯報北加的各駐外單位、經文處和文教中心在這疫情兩年當中，如何關注與照顧僑胞。

李漢文指出， 北加各駐外單位在經文處和文教中心的幫助下，共幫助海外僑胞320次，開展視訊活動131次。在口罩外交方面，經文處與美國各級政府積極接觸，共拜訪加州州長紐森一次、副州長康伊蓮五次、聯邦議員共八次，縣級政要官員智庫等共121次。

她說，這些駐外單位人員默默無聞付出，「只要是能夠用腳走到的地方，能夠慰問的，能夠給予幫助的，都會盡心盡力地做到」。

北加州僑務諮詢委員、前舊金山灣區台灣 商會長周信結表示，在疫情期間，商會在經文處和文教中心的背書下，共聯繫到10多名北加市長、參眾議員、縣議員，並向他們介紹台灣的口罩外交政策和防疫成果。接收到口罩援助的市長，包括聖荷西、佛利蒙、海沃都十分感念來自台灣的幫助。所有活動都是由經文處處長賴銘琪，文教中心主任閻樹榮領導，深入社區，給那些需要幫助者發放台灣製造的口罩。

南灣台灣同鄉會會長詹葳蓮表示，經文處和文教中心的幫助很窩心。很多生活在灣區的台灣同胞因為疫情的緣故，沒法返回家鄉過節。為了解決這一困難，同鄉會將今年的元宵燈會改為線上形式，讓喬胞感受到家鄉傳統文化。

前台中友誼城市協會會長李萍萍表示，這兩年協會大大小小舉辦的14項活動都得到了經文處和文教中心的大力支持疫情期間，協會為庫比蒂諾180名鄉親發放口罩的活動，也都離不開他們的幫助。

世界華人工商婦女企管協會北加州分會會長胡威妮說：「灣區人來自很多不同的國家，然而沒有哪一國的政府會免費的向他們的僑民發放口罩，台灣是第一個」。」

台灣文化體育協會會長高椿惠等也肯定了經文處、文教中心的工作態度。