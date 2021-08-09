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南灣台美人社團 感謝經文處幫助肯定駐外單位對僑胞、僑團關注、照顧 肯定口罩外交成果

本報記者／聖河西報導
各社團負責人召開記者會，表達對經文處和文教中心在過去兩年的大力支持。（本報記者／攝影）
各社團負責人召開記者會，表達對經文處和文教中心在過去兩年的大力支持。（本報記者／攝影）

南灣台美人多個社團負責人日昨聯合舉辦記者會，感謝駐舊金山台北經濟文化辦事處和灣區華僑文教中心在疫情兩年期間對於僑胞、僑團的照拂協助和支持，並且肯定他們在口罩外交方面的努力與成果。

僑務委員、北加州聖荷西關懷救助協會會長李漢文表示：隨著新一輪Delta病毒的擴散，疫情的發展彷彿沒有盡頭。記者會主要目的就是向大家匯報北加的各駐外單位、經文處和文教中心在這疫情兩年當中，如何關注與照顧僑胞。

李漢文指出， 北加各駐外單位在經文處和文教中心的幫助下，共幫助海外僑胞320次，開展視訊活動131次。在口罩外交方面，經文處與美國各級政府積極接觸，共拜訪加州州長紐森一次、副州長康伊蓮五次、聯邦議員共八次，縣級政要官員智庫等共121次。

她說，這些駐外單位人員默默無聞付出，「只要是能夠用腳走到的地方，能夠慰問的，能夠給予幫助的，都會盡心盡力地做到」。

北加州僑務諮詢委員、前舊金山灣區台灣商會長周信結表示，在疫情期間，商會在經文處和文教中心的背書下，共聯繫到10多名北加市長、參眾議員、縣議員，並向他們介紹台灣的口罩外交政策和防疫成果。接收到口罩援助的市長，包括聖荷西、佛利蒙、海沃都十分感念來自台灣的幫助。所有活動都是由經文處處長賴銘琪，文教中心主任閻樹榮領導，深入社區，給那些需要幫助者發放台灣製造的口罩。

南灣台灣同鄉會會長詹葳蓮表示，經文處和文教中心的幫助很窩心。很多生活在灣區的台灣同胞因為疫情的緣故，沒法返回家鄉過節。為了解決這一困難，同鄉會將今年的元宵燈會改為線上形式，讓喬胞感受到家鄉傳統文化。

前台中友誼城市協會會長李萍萍表示，這兩年協會大大小小舉辦的14項活動都得到了經文處和文教中心的大力支持疫情期間，協會為庫比蒂諾180名鄉親發放口罩的活動，也都離不開他們的幫助。

世界華人工商婦女企管協會北加州分會會長胡威妮說：「灣區人來自很多不同的國家，然而沒有哪一國的政府會免費的向他們的僑民發放口罩，台灣是第一個」。」

台灣文化體育協會會長高椿惠等也肯定了經文處、文教中心的工作態度。

台灣 口罩 疫情

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