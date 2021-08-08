疫情反彈？舊金山多家餐廳因員工染疫關閉

舊金山北岸區的 Tosca Cafe 是因接種疫苗的員工感染冠狀病毒，而暫時關閉的餐廳之一。（美聯社）

舊金山 北岸區的Tosca Cafe因已接種疫苗 的員工感染冠狀病毒，暫時又關閉了。這是舊金山近日因發生疫情關閉的餐廳之一。

隨著灣區近期感染高度傳染性的Delta變種病毒的病例增加，像去年早期的疫情嚴重趨勢又回來了，就在上周舊金山有多家餐廳因員工染疫而暫時關停。

Tosaca Cafe是位於北岸區的一家中高檔的百年餐廳，深受當地居民的喜愛。但近日一名員工在餐廳內與病毒感染者接觸，隨後檢測 呈陽性，促使整個餐廳員工都要接受檢測。這是Tosca Cafe在過去三周內的第二次關閉。

無獨有偶，日本城的餐廳Nari，在三名完全接種疫苗的員工檢測呈陽性後，周四在Instagram上宣布關閉一周。之後所有員工都接受了檢測，所幸得到的檢測結果都是陰性。公共衛生官員表示，完全接種疫苗的人如感染病毒，不太可能患重病或需住院治療。

Tosca的共同所有人Anna Weinberg說，最近幾周，前後有三名完全接種疫苗的員工的檢測結果呈陽性，症狀輕微。她說，由於Delta病毒的不確定性，她並不急於重新開放餐廳。當餐廳再重新營業時，要做一些更周全的保護措施，來保證員工的安全，比如員工將不再在服務前讓客人品嘗任何食物或葡萄酒、安排客人在戶外單獨用外賣盒吃飯、所有員工都將被要求佩戴由餐廳提供的帶有更強過濾器的特定口罩、員工們每月進行一次冠狀病毒測試、餐廳也會要求顧客提供疫苗接種證明等等。

在上周五的新聞發布會上，市長布里德稱讚私營企業正在加緊為員工和客戶制定疫苗接種要求，看來這一要求是勢在必行的趨勢了。