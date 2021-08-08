國際領袖基金會企業與領袖高峰會 美鼓勵亞裔團結

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）出席國際領袖基金會活動。（主辦方提供）

國際領袖基金會（ILF）近日在網上舉辦「2021國際領袖基金會企業與領袖高峰會」，以「復甦之路：共同前進」為主題，邀請多位政商代表出席與民眾交流。其中，美國 貿易代表戴琪 （Katherine Tai）在講話時也鼓勵亞裔 社區要團結一致。

戴琪是拜登政府中官階最高的華人之一。她在會中表示，過去一年多來，亞太裔群體在新冠疫情期間面對各種挑戰，除了商家倒閉，生意受損，失業等問題比較明顯之外，許多人還經歷失去親友的傷痛，甚至成為了仇恨犯罪的受害者。目前美國還有很多問題需要修正，但亞太裔群體團結、堅持，仍然在不少領域取得許多成就。

戴琪鼓勵亞裔社區團結，聽取政商界領袖的經驗，彼此互助、學習。戴琪說，雖然美國現在仍面對許多挑戰，但已有多種跡象顯示經濟在復甦，包括拜登上任後的頭五個月，已創造逾300萬份就業機會。

戴琪表示，她的任務是要制定貿易政策，提升美國工作者的機會。拜登政府正在持續推動以工人為中心的貿易政策，也在深入了解各領域商家在當前貿易大環境中的處境和需求，以為中小型企業、創業者，制定能提供更多資源和支持的優化貿易政策。

戴琪表示，例如ILF舉辦的政商峰會，不僅讓人們能聽到政商界領袖的經驗，了解政府振興企業並與商家們合作的方法，更能促進亞太裔社區彼此交流，從相似的各自文化背景中汲取力量，團結面對並解決眼前的難題。

白宮主管亞太事務的Erika L. Moritsugu指出，她的職責是確保在聯邦政府推出的疫後復甦計畫中，亞裔也包括在內，尤其要在經濟方面讓亞裔公平的得到機會。拜登總統已於五月簽署了新冠病毒仇恨犯罪行政命令。

國際領袖基金會的峰會在7月24日，今年峰會安排有三名主講人，除了新任美國貿易代表戴琦之外，還有聯邦眾議員趙美心（Judy Chu），孟昭文（Grace Meng）。國際領袖基金會創會會長董繼玲表示，為了鼓勵近一年來備受美國境內仇恨氛圍威脅的亞裔社區，特別舉辦這樣一場峰會。礙於新冠病毒疫情仍未全消，這每年一度的領袖與企業會議改為網上舉行，應邀與談的嘉賓們也都是亞裔政商界菁英。