吃出好膚色 萬佳昀自創保養品牌

萬佳昀與兩位好友共同創業。（圖：萬佳昀提供）

維持皮膚外表的年輕向來是很多人一直追求的目標，三位年輕女生花了一年多的時間打造出主要成分是膠原蛋白與蝦紅素的「GEST健美肌膚補充劑」，主打讓皮膚更滋潤飽滿，希望訴求真材實料闖市場。

GEST共同創辦人萬佳昀（Bauer Wann）在巴洛阿圖長大，大學時在史丹福大學 主修經濟。畢業後曾在和碩科技工作，後來也與朋友創辦高檔高跟鞋品牌「VEERAH」。萬佳昀也是知名學者、史丹福大學胡佛研究院研究員郭岱君的小女兒。

郭岱君（左起）的小女兒萬佳昀創業，投入保健品市場。（記者李榮／攝影）

郭岱君指出，萬佳昀個性很平衡，不是書呆子，「不知何故，她從高中開始就很喜歡研究化妝品，市面各種化妝品懂得不少。有空就去逛Stanford Shopping Center的Sephora美妝店，研究它們的成分、效果，還會仔細看評價與排名，「單單化妝筆，寶兒（Bauer）就有超過百支，支支都有不同作用。我連分都分不清楚，長得都一樣！」

郭岱君表示，美國 長大的年輕人與第一代移民的想法很不一樣，很多孩子都很有自己的想法，堅持追求自己的理想。就像萬佳昀其實在幾間科技公司都發展得很不錯，曾是公司副總裁兼亞洲區總經歷，但就是對生活相關用品與化妝品有興趣，看到市場的缺口與痛點希望能實際改變。再加上2020年爆發疫情 正好能有機會靜下心思考，「她爸爸怪我慣壞小孩，我卻認為讓孩子做她喜歡的事，是對他們最深的愛。」

談到創業的緣起，萬佳昀指出，自己與其他兩位創辦人是多年老友，大家都愛美、重視健康、喜歡新奇事物、講究科學。她進一步表示，隨著年齡漸長，很多人都會更在意皮膚的保養，三人一路以來嘗試過許多的皮膚保養品，但都不是很滿意，因此萌生自創品牌的想法。

萬佳昀表示，在決定投入保健品市場以後，便開始著手解決一些問題，包括：「保健品究竟有沒有效果？許多人吃了一大堆，卻抱怨效果不彰？」、「為什麼許多人買了保健品卻吃了幾天就擱下了？」「目標客戶最關心的保健問題是什麼？最想要什麼產品？」

為了回答這些問題，三人花了一整年做客戶體驗調查。除了參考大數據，還針對隨機挑出的160位潛在客戶，做一對一深入的意見調查，包括焦點小組（focus group）的行為觀察。

她表示，許多護膚品都是外用，但事實上，外用護膚品只是局部的塗抹，僅表層有效，很少滲透到皮膚裡層，大概90%都無法真正被吸收。而三人開發出來產品可以直接飲用，吸收較快並加入海膠原蛋白（marine collagen）、蝦紅素 (Astaxanthin) 、神經醯胺（ceramide）、玻尿酸、維他命C等高功能性成分，「我們是足含量8000mg膠原蛋白，是市面上最高含量的膠原蛋白產品之一。」

另一方面，產品也主打真材實料，不含任何人工甜味劑、防腐劑、糖分，所用的糖用的是羅漢果（monk fruit），並可直接飲用或與其他飲料、食品混合食用。

萬佳昀說，產品正式上線至今，目前的市場反饋很不錯，選擇採取訂閱制的客人，客戶流失率目前基本是「0」。而依照測試與客戶使用的結果，發現大家認為還能修復肌膚損傷、對抗細紋及皺紋、讓指甲更堅固、頭髮更濃密等。