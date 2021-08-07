史丹福大學2醫師 奧運選手背後無名英雄

2020年東京奧運美國隊駐隊的兩位醫師來自於史丹福大學醫院專業醫師磯野（Steve Isono，右）和佛雷德里克森（Michael Fredericson，左）。（照片：史丹福大學提供）

奧運話題吸引人注目，不過大家都忽略了在奧運選手背後默默支持團隊的運動醫學醫師。史丹福大學 這次就有兩位隨隊醫師，不僅協助了美國 奧運選手在日本東京的健康，同時也處理了許多選手的突發狀況，成為奧運選手光環背後最大的功臣。

史丹福大學表示，2020年東京奧運 美國隊駐隊的兩位醫師是來自於史丹福大學醫院的專業運動醫學醫師。一位是磯野（Steve Isono），另一位是佛雷德里克森（Michael Fredericson）。他們在東京陪伴選手一個月，修復選手們偶遇的骨折、扭傷和擦傷等意外和身體健康。

磯野在屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）長大，現在是史丹福大學整形外科臨床教授。他其實從小也非常擅長運動，也曾獲得加州的跳遠、跳高和體操等比賽項目。他就像大多數喜歡和擅長運動的孩子一樣，小時候也曾夢想能參加奧運，結果沒想到不是以運動選手的身分參加奧運，而是以專業的運動醫學專家身分參加奧運。

自1990年代開始，磯野和佛雷德里克森就一直在奧運、殘奧會工作。磯野曾是金州勇士隊隊醫，佛雷德里克森則在2002年、2008年擔任美國國家田徑隊隊醫。磯野說，他們負責照顧醫治選手們的任何受傷。而今年則新增了一個項目，診斷選手們有沒有感染新冠病毒。

磯野和佛雷德里克森表示，奧運現場的診所也備有實驗室設備、一般藥物等用品，可以支持相當多的診療內容不過如果真的很嚴重，還是會送到當地的醫院治療。

今年美國奧運代表團第一次有心理健康專業人士參加，協助選手們的心理狀態。這也是專業醫師們非常歡迎且高興的改變。佛雷德里克森表示，運動員的精神壓力一直都很大，也因此更需要專業的心理治療。

這次奧運與以往的全球大型賽事最大的不同就是，無法瀏覽當地風光，運動員和隨隊醫生也不能隨意觀看其他場次的比賽。佛雷德里克森說，自己是黑帶七段空手道，也曾是田徑運動員，這次無法親自前往看到比賽，實在可惜，不過在診所內，也能看電視現場轉播，還是很有臨場感。

磯野表示，這次奧運的病人比以往的病人更健康，也代表著這些運動員都比以前更重視身體狀態，尤其是本來很擔心會被新冠病毒感染，但目前為止一切都很健康順利。他表示，奧運將人們團結起來了，也讓人們走出去年疫情的陰霾與困境。