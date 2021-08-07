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加州山火威脅 史丹福專家提4解方

記者王子涵、李榮／史丹福報導
2021山火數量高出近五年平均水平的150%。(史丹福大學提供)
2021山火數量高出近五年平均水平的150%。(史丹福大學提供)

根據加州山火檢測部門的計顯示，2021年加州山火季已造成全州內超過80萬畝土地燒毀，共計約6000場火災被記錄，400戶房屋被摧毀，無法控制的野火更是導致了7名消防員受傷。儘管山火季並未結束，可是從年初的統計數據來看，本年度的山火將會成為加州歷史上山火災害最嚴重一年。

史丹福大學生態學家菲爾德（Chris Field)和律師瓦拉（Michael Wara)在保護社區，重建低風險山火地區的議題上給出了專業的建議。

菲爾德是史丹福伍茲環境研究所跨學科環境研究教授。瓦拉是史丹福大學氣候與能源政策項目的主任、史丹福森林環境研究所的高級研究學者和加州野火災難恢復委員。

在關於對未來山火的干預措施問題上，菲爾德說，措施主要分為四大類：升級建築物和周圍的防禦空間、減少山火蔓延的可燃植被、改善應急計畫和資源，以及定位高風險地區。所有這些干預類型都至關重要，都需要調配大量的人力和物力來實現。

瓦拉說，聯邦林務局和土地管理局每年至少需要花費50億元，以及至少10年的漫長努力才可以真正改善西部聯邦土地環境。這些資金需要來自各級政府—聯邦、州和地方。他指出，在面對山火災難的挑戰上，最應該承擔起責任的林務局缺未能挺身而出，未能向管理危險化學品計畫提供足夠的支持，才導致了山火災難的進一步加重。林務局擁有加州一半以上的林地，這一情況必須馬上改善。

瓦拉表示，如果加州終在管理山火的問題上敗下陣來，每個人的生活以至於整個國家的命運都將受到影響：「由於無法控制的山火，很多人會因擔心自己和家人的健康和安全而不得不離開這裡。目前，這是緩慢發展的危機，但除非採取重大幹預措施來降低風險，情況可能會迅速惡化。」

山火 加州 史丹福大學

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