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想跨國工作？北美青商會25日線上搭橋

記者江碩涵／灣區報導

北美青商會近期活動連連。上月28日才舉辦完第一場線上商業活動，媒合跨國商機，本月25日即將再舉行一場線上講座，讓年輕人可以了解更多跨國工作的眉角。北美洲台灣商會聯合總會青商部第18屆會長吳家宇（Jack Wu）表示，舉辦各種活動是為了連結台灣與美國年輕創業家更多機會與可能性，在台美商業市場中搭建暢行無阻的橋樑，實踐海外台商持續為台灣努力的志向與抱負。

這次的線上商業活動「台美一線牽．線上商機媒合」是由台北創新實驗室引薦優秀的台灣公司與美國交流，並將活動放在北美青商的臉書上直播，吸引千次觀看紀錄。其中包括建築行業、寵物產業、化妝品行業、智慧農業等。

「明谷農業」負責智慧植物照明相關領域與產品推廣。（照片：北美青商提供）
「明谷農業」負責智慧植物照明相關領域與產品推廣。（照片：北美青商提供）

吳家宇表示，北美青商致力於拓展台灣與北美間的商貿交流，線上商業活動是打響台美商機媒合的首部曲，由於台北創新實驗室接手五年來，已成功輔導近300多位創業者走過創業初期，扶植新創團隊總募集資金逾千萬美元。預估100家新創公司有機會創造出3億美元以上的產值，強強聯手，讓台灣廠商成功進駐美國市場。

此次報告的幾家公司都是新創團隊。「雄材大智」是將衣服變成木材的台灣公司，利用舊衣打造強韌防水、不易變形的木材。雄材大智表示，原料取自於衣料，不僅產品健康安全，木材也可回收再利用，具極高的環保意識，期望透過線上商業活動，尋覓到具合作意願的北美經銷商及代理夥伴。

「Poop Out」是可以讓鏟屎官（意指貓咪飼主）輕鬆打掃的寵物便盆。（照片：北...
「Poop Out」是可以讓鏟屎官（意指貓咪飼主）輕鬆打掃的寵物便盆。（照片：北美青商提供）

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