塑造感受、意義… 5要素讓你更了解東京奧運

日本東京奧運會即將落下帷幕。（美聯社）

日本東京奧運 會即將落下帷幕。我們知道，這屆奧運會開得特別不容易。推遲了一年，中間多次傳聞要取消，但最終還是開了，而且這是歷史上首次沒有觀眾的奧運賽事。為什麼沒有觀眾也要開奧運會？怎麼理解奧運會對於人類的價值？當然可以有很多種解釋。在本報記者與一位商業策展人溝通時，他認為奧運會的本質，其實是一個展覽，或者說，奧運會是一個用「策展思維」做出來的項目。這個觀點倒是別出心裁，另有回味。

如果把奧運會看作是給全人類的一個運動展覽，那麼本屆奧運「展覽」有哪些值得特別注意的要素呢？

要素一，片段選擇。展覽就是選擇特定的展品給特定的人看，展品不要多，而要精。比如這屆東京奧運會，就一口氣增加了五項新運動，空手道、棒壘球、滑板、衝浪和運動攀岩。為什麼選擇這5個新項目呢？空手道和棒壘球，在日本是大受歡迎的經典項目，東道主喜歡。而滑板、衝浪和攀岩，是近年來興起的城市運動項目，將它們納入奧運會比賽，主要是為了吸引年輕人的關注。

要素二，塑造感受。奧運會把抽象的概念變成旗幟、桂冠、獎牌、領獎台這些具象的東西，讓全世界的觀眾都真實可感。這次的東京奧運會在塑造感受上別出心裁，所有獎牌的金屬材料全部從電子垃圾當中提取，並且只面向日本家庭回收廢棄電子產品。

要素三，製造流程。一屆奧運會的起點，是從宣布主辦城市開始；然後通過火炬傳遞，喚醒觀眾的參與感；到開幕式，是一個體驗的高峰；關鍵的比賽場次，吸引了觀眾全部注意力；再到閉幕式，運動員、觀眾依依惜別；最後是下屆奧運會主辦國的「八分鐘預演」，讓觀眾對四年後充滿期待。奧運會設計了一個完整的體驗流程。

要素四，確立邊界。任何展覽都有期限，它不能是永久存在，而只能是臨時存在。因為四年才有一次，因為一次只有半個月，所以奧運會在過去的半個月裡，成為了絕對的主角。

要素五，賦予意義。現代奧運會創始人顧拜旦提出了奧運會的意義，「更快、更高、更強」。 7月20日，國際奧委會剛剛對這句口號進行了補充，在「更快、更高、更強」之後加上了「更團結」。

從這五個角度回觀本屆奧運會，也許會有更多令人回味的瞬間。