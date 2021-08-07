舊金山市府至少2700員工未打疫苗 部分為第一線

數據顯示，舊金山市府至少還有2700名員工未接種疫苗。（Getty Images）

舊金山 紀事報（Chronicle）獲得的獨家訊息顯示，舊金山市府至少有2700名員工還未接種新冠疫苗 ，包括部分第一線員工，這些員工若繼續拒絕接種疫苗，可能有被解雇的危險。

舊金山市府3萬6110名員工絕大部分都已接種疫苗，但根據舊金山人力資源局（Department of Human Resources）收集的資料，截至8月4日，舊金山警局、交通局和衛生局分別都還有數百名員工尚未接種疫苗。資料並未指出有多少員工計畫以宗教或健康的理由申請豁免。

舊金山是全美第一個宣布強制市府員工在聯邦食品藥物管理局（FDA ）全面批准新冠疫苗後必須接種疫苗的大城市，FDA最快可能在9月初就會全面批准新冠疫苗。沒有接種疫苗的市府員工除非提出宗教或健康理由，否則可能被解雇。

舊金山原先要求所有市府員工必須在7月30日前提交接種訊息給人力資源局，但有約8500名員工不是沒有回覆，就是填錯資料。因此，人力資源局決定給員工一個寬限期到8月12日。

舊金山市長布里德（London Breed）發言人克里坦（Jeff Cretan）說：「我們對我們的職場定制定了一項明確的政策。如果員工希望繼續為舊金山效力，他們就必須遵從這項政策。」

數據顯示，舊金山市府員工有近七成已至少接種一劑疫苗，專家表示，這個數字高於美國大部分城市。不過，布里德辦公室127名員工中至少還有4人未接種疫苗。克里坦表示，他們會繼續鼓勵辦公室裡未接種疫苗也沒有豁免理由的員工接種。

多個代表護士、巴士司機、消防員和警員的工會領袖表示，有些員工有健康或宗教的理由不打疫苗，有些不信任向來對少數族裔有偏見的醫療體系，還有許多人不希望雇主干預他們的個人決定。

運輸勞工工會（ Transport Workers Union Local 250A）擁有約2200名會員，大部分都是舊金山交通局的巴士司機，當中至少有304名司機尚未接種疫苗。此外，舊金山警局的未接種率為17%，是舊金山各市府單位中最高，未接種人數至少有480人。而負責舊金山疫苗接種和防疫工作的衛生局，也至少還有約200名員工還未接種疫苗。