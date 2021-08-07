我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪打過疫苗仍確診新冠肺炎 住進上海醫院

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 涉最嚴重性騷

舊金山市府至少2700員工未打疫苗 部分為第一線

編譯組／舊金山電
數據顯示，舊金山市府至少還有2700名員工未接種疫苗。（Getty Images）
數據顯示，舊金山市府至少還有2700名員工未接種疫苗。（Getty Images）

舊金山紀事報（Chronicle）獲得的獨家訊息顯示，舊金山市府至少有2700名員工還未接種新冠疫苗，包括部分第一線員工，這些員工若繼續拒絕接種疫苗，可能有被解雇的危險。

舊金山市府3萬6110名員工絕大部分都已接種疫苗，但根據舊金山人力資源局（Department of Human Resources）收集的資料，截至8月4日，舊金山警局、交通局和衛生局分別都還有數百名員工尚未接種疫苗。資料並未指出有多少員工計畫以宗教或健康的理由申請豁免。

舊金山是全美第一個宣布強制市府員工在聯邦食品藥物管理局（FDA）全面批准新冠疫苗後必須接種疫苗的大城市，FDA最快可能在9月初就會全面批准新冠疫苗。沒有接種疫苗的市府員工除非提出宗教或健康理由，否則可能被解雇。

舊金山原先要求所有市府員工必須在7月30日前提交接種訊息給人力資源局，但有約8500名員工不是沒有回覆，就是填錯資料。因此，人力資源局決定給員工一個寬限期到8月12日。

舊金山市長布里德（London Breed）發言人克里坦（Jeff Cretan）說：「我們對我們的職場定制定了一項明確的政策。如果員工希望繼續為舊金山效力，他們就必須遵從這項政策。」

數據顯示，舊金山市府員工有近七成已至少接種一劑疫苗，專家表示，這個數字高於美國大部分城市。不過，布里德辦公室127名員工中至少還有4人未接種疫苗。克里坦表示，他們會繼續鼓勵辦公室裡未接種疫苗也沒有豁免理由的員工接種。

多個代表護士、巴士司機、消防員和警員的工會領袖表示，有些員工有健康或宗教的理由不打疫苗，有些不信任向來對少數族裔有偏見的醫療體系，還有許多人不希望雇主干預他們的個人決定。

運輸勞工工會（ Transport Workers Union Local 250A）擁有約2200名會員，大部分都是舊金山交通局的巴士司機，當中至少有304名司機尚未接種疫苗。此外，舊金山警局的未接種率為17%，是舊金山各市府單位中最高，未接種人數至少有480人。而負責舊金山疫苗接種和防疫工作的衛生局，也至少還有約200名員工還未接種疫苗。

疫苗 舊金山 FDA

上一則

史丹福大學2醫師 奧運選手背後無名英雄

下一則

學生返校…家長支持、反對兩樣情 12歲以下最令人擔心

延伸閱讀

舊金山第一線工作人員 不接種疫苗恐失業

舊金山第一線工作人員 不接種疫苗恐失業
金山沿海公路重啟車行駛 主流意見多贊成人車共用

金山沿海公路重啟車行駛 主流意見多贊成人車共用

金山市長3項違規被罰逾2萬 布里德認錯：公平

金山市長3項違規被罰逾2萬 布里德認錯：公平
舊金山成立流動疫苗接種團隊 在家也可打疫苗

舊金山成立流動疫苗接種團隊 在家也可打疫苗
金山市長3項違規被罰逾2萬 布里德認錯：公平

金山市長3項違規被罰逾2萬 布里德認錯：公平

熱門新聞

當局尋獲可能是柏克萊失蹤跑者克雷切克的遺體，他的華裔妻子姚珍（中）說她的最後一絲希望破滅了。（電視新聞截圖）

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：一絲希望被殘忍奪走

2021-08-06 01:03
隨著養豬規則的生效，加州可能失去幾乎所有的培根供應。 (取自美聯社)

養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了

2021-07-31 16:57
發現屍體的地方位於公園內一處偏遠區域。（電視新聞截圖）

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

2021-08-05 01:46
根據提交給舊金山租金委員會的報告，舊金山的房東試圖驅逐租戶以提高租金，向願意自願離開的租戶支付的費用比以往任何時候都多。（記者李怡／攝影）

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

2021-07-31 01:54
北加州一位25歲的女子表示，她被約會的男子囚禁在對方屋崙Maxwell Park的家中，被不斷強姦。但檢方認為沒有證據證明此說法成立。（電視截圖）

北加女子被約會男子囚禁強姦3天 檢方拒起訴

2021-08-02 18:58
美國兒科學會委員會（American Academy of Pediatrics）的數據，全國上周有近7.2萬名兒童和青少年感染了新冠病毒。這比前一周大幅增加，是6月底感染孩子數量的5倍。（電視截圖）

全美上周7.2萬孩子染疫 比6月多5倍

2021-08-04 19:35

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1
董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺
Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」