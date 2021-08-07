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學生返校…家長支持、反對兩樣情 12歲以下最令人擔心

記者李怡／舊金山報導
多數家長，支持孩子返校，都是擔心長假期居家會對孩子的心理健康產生不良影響。 圖為家長Sally帶小女兒在博物館參觀。（記者李怡／攝影）
多數家長，支持孩子返校，都是擔心長假期居家會對孩子的心理健康產生不良影響。 圖為家長Sally帶小女兒在博物館參觀。（記者李怡／攝影）

近日來，雖然Delta病毒在灣區肆虐，各相關衛生部門出台像口罩令等限制政策，但是依然阻擋不了正在進行的，和接下來的舊金山經濟重啟、遊客到訪和學生返校。很多的學生家長對舊金山市學生返校的反應各不相同，有的家長支持，有的反對。讓更多人擔心的是12歲以下的兒童，在沒有任何保護措施的情況下返校。

舊金山市民莎麗（Sally Cooper）是兩個孩子的媽媽，小女兒5歲，幼兒園在讀；大女兒9歲，正在讀小學。莎麗說：「我很擔心，我不想讓孩子們返回學校，因為不確定是否每一個老師都接種了疫苗，也擔心像我小女兒這個年齡的小朋友們沒有自製力可以戴好口罩，很多不確定的因素，會讓我感到不安」。

她繼續說道，「在昨天，學校給家長開了一個關於安全返校的視頻會議，學校建議，要把風險控制在家裡，每天給孩子量體溫，一旦發現孩子們不舒服或是有發熱的現象，就要即時做出在家中隔離或是休息的決定，不能馬虎大意。」

12歲的王貝爾(Amber Wang)的爸爸王冕（Jack Wang)說：「大家都很清楚學校教育在孩子的青春期是多麼的重要。之前我有想過給孩子請家庭教師，在過去的疫情隔離期，個別的科目我們有請家庭教師一對一上課。可是到後來觀察發現，青少年在成長階段的教育不只是學習文化知識，交朋友、共情能力和與小夥伴們的合作能力都是要學習和鍛鍊的。這是在家的教育和線上教育都實現不了的，所以我非常的支持我的孩子返回學校上課。」

「我也相信學校會做好相關的衛生安全措施，相信市府會做好監督。我作為家長就是陪孩子做好體院鍛鍊，配合好的作息和飲食，幫助孩子增強抵抗力」，他說。

舊金山疫情指揮中心給出了信息，即學生返校之後，衛生局會不定期的檢查校方的安全衛生情況和室內的通風設備，為學生提供一個健康衛生的學習環境。

舊金山 教育 疫情

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