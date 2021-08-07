華人創業故事／張翠珊勇於嘗試 橫跨地產銷售開發

張翠珊橫跨地產銷售與開發，同時也心繫亞裔社區。（張翠珊提供）

舊金山 的房地產 市場火熱，房價更是躍居全美前列。無論是在房屋銷售還是房地產項目開發，這個行業都吸引著不少華人投身。

橫跨地產銷售和開發的華人企業家張翠珊（Angela Cheung），不僅擁有自己的強勁的銷售團隊，也創辦了房地產開發的公司。她的足跡更是遍布美國東西海岸和亞洲各地。在她心中，勇於嘗試就是在事業上突出重圍的關鍵。

香港 移民 會計轉地產

張翠珊來自香港，高中畢業之後移民來到舊金山灣區就讀大學。在加州州立大學東灣分校讀書時，她的專業是會計。然而她說家中媽媽是會計，姊姊也是會計，因此自己想要做出一些改變。

隨後她轉了專業去修讀金融，然後把關注點放在房地產上。「相比於會計，我更喜歡比較有靈活性的工作，」張翠珊說。隨後她在畢業之後就去考了地產的牌照，正式進入了地產行業。

開始的時候，張翠珊一直都是在房屋銷售方面發展，直到入行大約十年之後，到了2003年左右，她才開始接觸地產開發。她說，當時自己有機會成立了一個小公司，開始著手一些小型物業的開發，比如獨棟屋（Single-family House），以及四個單位的小型公寓。

金融危機 另闢蹊徑

然而，2008年美國金融危機讓房地產市場一落千丈。隨後的2009年和2010年時間中，美國的房地產市場陰雲密布。

「當時前景很暗淡，我也在想有什麼方法可以衝出難關，」張翠珊表示，當時銷售和開發都很難做，讓她不得不另闢蹊徑，勇敢嘗試。

知名的舊金山奢侈公寓豪宅千禧大廈（Millennium Tower）當時開賣，但是一直賣的不好。然而張翠珊就直接走進他們的銷售部，表示自己有香港和中國大陸買家的資源，可以幫助他們銷售。當時千禧大廈一方猶豫了一下，經過面試和調查，最終才相信她。千禧大廈的代表還和張翠珊一起去了北京，舉辦了很多場的銷售介紹會。

最後千禧大廈的高檔住宅中，有7%都是張翠珊賣出去的。東岸的高檔住宅她也幫忙賣了不少。她直言自己當初走進他們銷售部的時候，心中想的就是要勇於嘗試，如果能夠有好的結果當然最好，沒有結果就繼續努力。

公寓開發 獲得認可

金融危機過後，房地產市場熱度逐漸回歸，這也就激發了張翠珊勇往直前的信念。2012年後，她開始接手一些中型、大型物業開發，像是超過30個單位，甚至上百個單位的公寓樓項目。

其中，張翠珊也參與開發了在舊金山的知名富人區太平洋崗（Pacific Height）的項目。這是個有34個單位的奢侈住房公寓，項目隨後也獲得了業內的表彰。在南市場（Soma）的115個公寓住宅項目，也都售罄。

在銷售上，張翠珊的銷售團隊也備受讚譽，更是獲得舊金山商業時報的認證，成為全灣區最棒的前100個銷售團隊。如今張翠珊除了開發和銷售至外，也會跟一些其他的開發商合作，以及做一些開發項目的諮詢工作。

如今疫情緩和下來，大家也都關心房地產市場的未來。「我相信未來一年的房地產市場還是會向好，」張翠珊相信科技業、人才也都會漸漸回流。

心繫弱勢亞裔社區

在商界上獲得成功的張翠珊，依然心繫亞裔社區。她是舊金山華人聚居區訪谷區（Visitacion Valley）的亞太社區中心（APACC）的現任董事會主席。中心位於訪谷區的Raymond街66號，是當地華人、亞裔社區的重要活動中心。

張翠珊表示，她深知訪谷區的亞裔很多，但是他們平時受到的關注很少，因此希望盡自己的一份力來幫助他們。她也說自己關注青少年的發展，因為下一輩、年輕人的教育格外重要。此外，張翠珊也是北加州香港商會（HKANC）的副主席，聯繫灣區的香港商界代表，同時也促進香港、灣區之間的商業往來與交流。

「我很相信勇於嘗試，不輕言放棄。」張翠珊說。她也感謝這一路來很多人的幫忙，自己也會用心回饋社區。