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金山沿海公路重啟車行駛 主流意見多贊成人車共用

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山沿海公路的遊行示威，反對重新開放車輛行駛。（本報檔案照片）
舊金山沿海公路的遊行示威，反對重新開放車輛行駛。（本報檔案照片）

爭議多時的舊金山沿海公路（Great Highway）是否重新開放車流的問題，市政府終於給出了答案。

舊金山市長布里德（London Breed）5日下午突然宣佈，將會在16日（周一）時重新開放沿海公路，讓車輛可以行駛。這個話題近來一直是城市爭議焦點。而市府的發佈毫無預警。因此消息一出引爆社交媒體，引起各方激辯。

舊金山沿海公路禁止車流之後，成為民眾休閒的戶外空間。（本報檔案照片）
舊金山沿海公路禁止車流之後，成為民眾休閒的戶外空間。（本報檔案照片）

最新的車流方案也是一種「妥協」：周一早上6時至周五中午12時期間，沿海公路將開放車流。在周五下午至直到周一上午（包含周末）6時的時段，則是禁車，供行人使用。

疫情期間，因為大眾需要戶外空間，因此這條沿海公路也被開闢為人行道路，禁止車輛通行。這樣一來，行人、自行車手在戶外時有更多社交距離空間。這裡也就意外成為了民眾的戶外公園。禁車之後，沿海公路也廣受好評，大量的孩童可以在路上玩耍，玩滑板等。

然而隨著疫情好轉，是否開放沿海公路回歸車流也成為爭議焦點。一方面，沿海公路是連接舊金山列治文區和聖馬刁縣的重要交通道路，關閉之後導致許多車流必須選擇其他道路，影響交通便利性。另一方面，許多車流進入日落區的社區內，甚至「超速」，令人擔憂交通安全。

隨著學校開學，人們回歸上班崗位，一切重啟的情況下，這條路的命運也就備受關注。

布里德在聲明中指出，明白沿海公路的空間對於民眾的重要性，但是也要顧及許多家庭上班上學的交通需要。兩位華裔市議員，分別代表沿海公路區域的馬兆明和陳詩敏也都支持重新開放車流，肯定這條路的交通運輸價值。這叫媒體上也有聲音支持決定，認為能夠減緩其他道路的交通擁擠。

然而，行人權益和部分家長團體則對於這個決定表示反對。一直在倡導街道行人安全的非盈利機構「Walk SF」的主任莫迪罗斯（Jodie Medeiros）表示極度震驚和失望。也有家長團體表示對於孩子們失去一個安全的空間而感到憤怒。關於環保、減少使用車輛的聲音也在社交媒體上廣傳。

據悉，這個「妥協」方案將會一直施行有效，直到市議會有了最新的立法。目前主流意見均是和「混合式」的做法有關，即保留一部分用作行人戶外空間，另一部分則是給車輛行駛。

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