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24小時公廁 舊金山全市擴建 專人在門口協助

記者李晗 / 舊金山報導
位於田德隆區的24小時公共洗手間。（記者李晗/攝影）
位於田德隆區的24小時公共洗手間。（記者李晗/攝影）

舊金山遊民問題、街道衛生問題嚴重，要求增加公共廁所數量、延長公廁服務時長的呼聲也很高。經過今年的預算案撥款之後，24小時全天候服務的公廁終於落成，將會在全市範圍內擴建。

楊馳馬慶祝全市擴建實行24小時全天候開放的服務。（記者李晗/攝影）
楊馳馬慶祝全市擴建實行24小時全天候開放的服務。（記者李晗/攝影）

舊金山市議會預算委員會主席楊馳馬（Matt Haney）5日在田德隆區召開新聞發佈會，慶祝這個全市將會有十個公廁實行24小時全天候開放的服務時間。其中，這是個公共廁所大部分都分佈在田德隆區、灣景區、米慎區一帶。這些洗手間都有幫助殘障人士的設施。

這些所謂的公廁，即工務局所管轄的流動公共廁所「Pit Stop」，和傳統的公廁建築不一樣。除了上述的十個公廁之外，另外還有九個全天候的公廁也在計畫醞釀之中。這些洗手間可能會是現有的洗手間，延長服務時數，也可能是重新規畫。

楊馳馬表示，一開始呼籲追加撥款增加24小時洗手間的時候，他在政界獲得的支持並不多。直到最後才最終落實。他也指出，使用洗手間是每個人的生活需要，這些24小時的洗手間將會是滿足這些基本的需求。

24小時的洗手間將會有專職人員在門口協助，夜間的話則是會有兩個人在門口。此外全市不少的公廁都將會延長服務時間，有的是一周五天，有的是一周七天，早上7時到晚上7時。

目前的公廁規畫中，尚未有在華埠社區建設這個流動公廁的計畫。在華埠花園角廣場就有一個大型的公共廁所，但是那個和上述的24小時流動公廁不同。楊馳馬辦公室也回應表示如果華埠社區有需要，那麼也會計畫在社區內增設。

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