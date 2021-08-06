推廣台灣旅遊 觀光局邀你喝奶茶、打卡

經文處、觀光局以及台灣珍奶業者共同推廣台灣旅遊。（記者李榮／攝影）

台灣觀光 局駐舊金山辦事處與台灣珍珠奶茶品牌珍煮丹，為了聯合推廣台灣旅遊意象，5日宣布推出拍照打卡活動。觀光局與珍煮丹打造充滿夏日清涼特色的布景，民眾只要在珍煮丹灣區三家分店拍照打卡上傳Instagram，並標記taiwantourism.na（台灣觀光局北美專業），以及truedan.norcal（珍煮丹北加專頁），就可以參加抽獎，獲得三個月的暢飲禮品卡。

觀光局介紹，這次的拍照景點充滿夏日風情，以戶外泳池為設計主題，結合台灣黑熊觀光局吉祥物喔熊OhBear，以及珍煮丹黑糖珍珠鮮奶點綴。快閃拍照打卡活動自8月5日開始，為期一個月至9月5日為止，民眾可在珍煮丹Westlake Center、Skyline Plazza、Burlingame三家分店參加拍照與打卡。

觀光局也表示，除了暢飲禮卡以外，來店購買珍煮丹禮品卡還可以獲得觀光局與珍煮丹聯名的「喔熊喝珍奶夏日海灘提袋」。

駐舊金山台北經濟文化處處長賴銘琪指出，台灣有豐富的茶飲文化，每年產出近2萬頓的茶葉。茶飲與台灣歷史文化、貿易及傳統習俗都有密不可分的關係。90年代以後，珍珠奶茶更是成為台灣的國民飲品，而且聞名世界。

他進一步表示，2019年時，到台灣的旅客創下歷史新高，達到1186萬人次，但去年2020年因為新冠肺炎疫情 而人數大幅減少，觀光產業受創嚴重。觀光局發想許多計畫，在疫情之下難以旅遊時，透過網路推廣台灣，不但幫廠商打知名度，也進一步播下種子，希望解封之後能有更多人到台灣旅遊。

台灣觀光局駐舊金山辦事處主任林毓珊指出，這次的活動是希望民眾在疫情期間，還是可以感受到夏日的悠閒時光，同時享受到台灣經典的珍珠奶茶，讓更多灣區民眾認識台灣。期盼疫情早日結束，大家能到台灣旅遊。

她表示，此次的聯名行銷活動是一年半以來第一個實體活動。疫情之下，觀光局做了許多轉型、將活動改到線上，接下來會繼續尋找有台灣DNA的品牌，共同推廣台灣。

珍煮丹北加州合夥人劉祖賢則指出，珍煮丹凸現台灣茶飲特色。除了灣區目前的三間店以外，還正規畫另外開兩到三間分店。