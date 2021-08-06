紐森撥款2100萬 擴大就業發展部語言服務

加州眾議員邱信福（David Chiu，中)主持發布會。（記者李怡╱攝影）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）於7月16日簽署通過AB138號法案，將為就業發展部（EDD）提供2100萬元資金，用於改革和擴大語言服務。加州眾議員邱信福（David Chiu)5日與亞洲和太平洋島民權益組織，一起宣布這一資源的運用和改革措施，以確保英語水平有限的加州人能夠順利獲得失業保險福利 （UI）。

AB138號法案中的改革包括要求EDD翻譯出失業金申請界面、創建一個在線的多語言訪問門戶網站、確保使用除英語以外的七種語言，所有重要的文件都必須翻譯成使用最多的15種語言、提供實時語言翻譯服務。該法案還在EDD內部設立了一個多語言訪問協調員職位，以監督這些新的服務得到實施，並被要求在2022年7月1日前向立法機構提交關於該項服務實施情況的報告。

「工人在法律上有權獲得失業保險福利，語言不能成為他們的限制」，邱信福說。 「在這場疫情中，這些福利至關重要，決定著一家人是否能夠繼續吃飽穿暖，還是忍飢挨餓」。這2100萬元的預算撥款意味著，700萬英語水平有限的加州人將得到EDD的平等對待。

美亞公益促進中心-亞洲法律聯會代表陳寶智（Victoria Chan）表示，「我們應該慶祝這個歷史性的2100萬元的EDD語言服務撥款，並把這一成就作為我們繼續努力的動力，直到所有加州人的需求得到公共服務部門的充分尊重和認可」。

她說，「上周我與一位華裔奶奶交談，她因無法打通EDD的電話，而向中間服務商支付了數百元。因為她不會讀說英文，又沒有其他的求助途徑。所以這項工作必須繼續下去，直到所有人都能得到所需的幫助，無論他們講什麼語言」。

法案的實施向非英語社區發出一個信息：加州的公共服務必須包含所有加州人，無論他們是誰，來自哪裡，說哪種語言。