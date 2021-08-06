Delta變種病毒激增 戴口罩別馬虎 必要時可戴兩個

戴口罩參加戶外公共活動的舊金山居民。（記者李怡／攝影）

隨著傳染性極強的Delta變種病毒的激增，灣區居民在重新實施的命令下再次戴起了口罩 。舊金山 市府官員也多次強調，預防病毒傳播的有效方法就是接種疫苗 和佩戴口罩。至於什麼類型的口罩以及如何佩戴是最為有效的，在舊金山疫情指揮中心面向媒體的的圓桌會議上找到了答案。

平時戴一個口罩還是兩個？什麼類型？

專家說，即使你已經完全接種了疫苗，布口罩或外科口罩仍然是需要的最低限度的保護。口罩的屏障越多，提供的保護就越多。需要的情況下，戴雙重口罩也是合理的，同時要遵循聯邦疾病防控中心（CDC ）指南。該指南建議將布口罩疊在外科口罩上。對於完全接種疫苗的人，一個外科口罩或是布口罩就足夠了。如果只是進出商店買東西，布口罩就可以了，如果在室內看電影和吃爆米花，或者在室內唱歌幾個小時，建議戴上外科口罩。

12歲以下的孩子應該怎麼佩戴口罩？

對於未接種疫苗的 12 歲以下兒童，在大多數室內環境中，任何類型的口罩都足夠了。因為與老年人相比，這個年齡段的人，即使感染了病毒，感染和傳播的機會都很低。但是未接種疫苗的 12歲以上青少年與成年人感染的風險幾乎相同，最好是升級到更好的口罩。

應該升級到KN95、KF94 還是N95？

不建議人們升級到N95呼吸器，除非處於通風不良的危險室內環境數小時，或為了避免野火煙霧，或者在某些情況下處於醫療保健領域，例如急診室或重症監護病房。KN95口罩是中國進口的，KF94口罩是南韓的，符合各自國家的標準，只要確保是正品，它們都可以提供良好的保護。

在戶外需要戴口罩嗎？

總體而言，專家一致認為，在大多數戶外環境中，完全接種疫苗的人不需要戴口罩。但是對於在擁擠的戶外環境中未完全接種疫苗的人，或在與未完全接種疫苗的其他人，持續密切接觸的情況下，建議佩戴口罩。