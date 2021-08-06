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Delta變種病毒激增 戴口罩別馬虎 必要時可戴兩個

記者李怡／舊金山報導
戴口罩參加戶外公共活動的舊金山居民。（記者李怡／攝影）
戴口罩參加戶外公共活動的舊金山居民。（記者李怡／攝影）

隨著傳染性極強的Delta變種病毒的激增，灣區居民在重新實施的命令下再次戴起了口罩舊金山市府官員也多次強調，預防病毒傳播的有效方法就是接種疫苗和佩戴口罩。至於什麼類型的口罩以及如何佩戴是最為有效的，在舊金山疫情指揮中心面向媒體的的圓桌會議上找到了答案。

平時戴一個口罩還是兩個？什麼類型？

專家說，即使你已經完全接種了疫苗，布口罩或外科口罩仍然是需要的最低限度的保護。口罩的屏障越多，提供的保護就越多。需要的情況下，戴雙重口罩也是合理的，同時要遵循聯邦疾病防控中心（CDC ）指南。該指南建議將布口罩疊在外科口罩上。對於完全接種疫苗的人，一個外科口罩或是布口罩就足夠了。如果只是進出商店買東西，布口罩就可以了，如果在室內看電影和吃爆米花，或者在室內唱歌幾個小時，建議戴上外科口罩。

12歲以下的孩子應該怎麼佩戴口罩？

對於未接種疫苗的 12 歲以下兒童，在大多數室內環境中，任何類型的口罩都足夠了。因為與老年人相比，這個年齡段的人，即使感染了病毒，感染和傳播的機會都很低。但是未接種疫苗的 12歲以上青少年與成年人感染的風險幾乎相同，最好是升級到更好的口罩。

應該升級到KN95、KF94 還是N95？

不建議人們升級到N95呼吸器，除非處於通風不良的危險室內環境數小時，或為了避免野火煙霧，或者在某些情況下處於醫療保健領域，例如急診室或重症監護病房。KN95口罩是中國進口的，KF94口罩是南韓的，符合各自國家的標準，只要確保是正品，它們都可以提供良好的保護。

在戶外需要戴口罩嗎？

總體而言，專家一致認為，在大多數戶外環境中，完全接種疫苗的人不需要戴口罩。但是對於在擁擠的戶外環境中未完全接種疫苗的人，或在與未完全接種疫苗的其他人，持續密切接觸的情況下，建議佩戴口罩。

口罩 疫苗 舊金山

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