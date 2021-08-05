勇士換走帕斯卡 省下奢侈稅1190萬

金州勇士4日送出帕斯卡（右）到猶他爵士，換取一個受保護的未來第二輪選秀權。 (美聯社)

根據ESPN報導，金州勇士 4日送出帕斯卡（Eric Paschall）到猶他爵士，換取一個受保護的未來第二輪選秀權。帕斯卡薪資是180萬，交易前勇士奢侈稅為1.848億，交易後奢侈稅變為1.729億，此舉為勇士節省奢侈稅1190萬。

帕斯卡是2019年的第二輪41號新秀，首個賽季場均14分4.6個籃板2.1個助攻，數據令人驚訝，還入選了新秀第一陣容。但上賽季場均9.5分，有明顯退步。有效命中率為56.1%。聯盟小前鋒平均有效命中率為57.2%，大前鋒平均有效命中率為58.1%，他的數據只能說是中規中矩。

帕斯卡最大的問題有兩個，防守不好，不善於傳球。他的百回合防守效率在大前鋒中排名81位，百回合蓋帽率只有0.9%，而聯盟平均水準是2.3%。他場均助攻在上賽季進一步下降到1.3個。在勇士快速傳球、傳切進攻體系中，帕斯卡頗為迷茫。

上賽季他受困於傷病，因左臀屈肌拉傷缺席22場比賽，因新冠防疫 措施缺席4場，因右膝疼痛缺戰2場，左手腕疼痛缺席2場。

勇士剛剛底薪簽下側翼波特 （Otto Porter Jr.）和大個子別利察（Nemanja Bjelica），兩人都有一定接球投射能力。帕斯卡若留下，出場時間會進一步被擠壓。 這次交易到爵士後，他將和童年好友、爵士全明星後衛米切爾（Donovan Mitchell）匯合。

勇士目前有15名球員有合同在身，還未使用價值590萬的中產特例簽約，不排除在下賽季中期補強。