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特斯拉停車庫充電 半夜竟起火燒毀屋

編譯組／舊金山4日電
主人熟睡時其Tesla車裡在車庫力被燒毀：這是許多汽車製造商亟需應對的一個風險。圖為一輛Tesla正在充電，並非文中所述的車輛。 (Getty Images)
主人熟睡時其Tesla車裡在車庫力被燒毀：這是許多汽車製造商亟需應對的一個風險。圖為一輛Tesla正在充電，並非文中所述的車輛。 (Getty Images)

去年年底文杜姆夫婦（Yog & Carolyn Vindum）從睡夢中被一陣刺耳的汽車警報聲驚醒。大火從這位退休機械工程師的車庫裡兩輛正在過夜充電的Tesla Models S電動車中的一輛開始，蔓延到另一輛，進而吞噬了他們在聖拉蒙的房子。

這場火災只是最近一連串電動車著火案中的一個，包括通用、奧迪和現代在內的汽車製造商近年來因火災風險召回了電動汽車，並對相關危險提出警告。雪佛蘭去年建議車主不要為他們的車輛充電過夜，或將充滿電的車輛放在車庫裡。該公司召回了6萬多輛Bolt電動車，原因是擔心這些車在停放時電池充滿或充電時自燃。現代汽車公司最近召回了Kona和Ioniq電動車。特斯拉車主已經報告了許多涉及舊型號車輛的火災。

汽車製造商面臨著許多挑戰，他們爭先恐後地在結束汽油動力汽車生產的最後期限前將電動汽車送到消費者手中。他們面臨著消費者對充電站便利性的懷疑，對車輛適用範圍的顧慮和對成本的擔憂。目前的高調召回及大火使情況更加復雜。

特斯拉過去曾辯稱，其汽車起火的可能性比汽油動力汽車低10倍。但專家指出，電池驅動的車輛雖未顯示出比汽油車更高的起火率，但當火災爆發時，它們在鋰離子電池的推動下燃燒得更久、更熱，為火災增壓。

國家公路交通安全管理局自2019年以來一直在調查特斯拉的電池管理系統，因它涉嫌操縱舊車的電池軟件，以減少火災的風險。該公司已就這一問題提出和解，執行長馬斯克（Elon Musk）上月底在推特上說，「是我們的錯，我們就承認。在這件事上，我們是錯的。」

文杜姆的消防檢查報告指出，特斯拉Model S的熱管理系統是導致火災的兩個可能原因之一，另一個是汽車充電時電氣系統的故障。

12月30日的火災導致價值超過100萬美元的損失後，文杜姆夫婦一直無法在他們的家中居住。文杜姆最終用保險賠償金將特斯拉換成了汽油動力的奧迪車，「汽油驅動的汽車在車庫裡停著時不會起火，這就是不同所在。」他說。「我不擔心我的奧迪會在樓下起火。」

汽車 特斯拉 電動車

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