屋崙華埠商戶：客人很自覺戴口罩

屋崙華埠數個商戶表示，客人自覺戴口罩，室內口罩令對商業暫時影響不大。圖為在戶外時，絕大多數市民也都戴口罩。（記者劉先進／攝影）

新冠變異病毒Delta傳染性頗高。灣區和加州7月的數據顯示，病例飆升的程度非常嚴重。灣區和加州7月的平均病例率自2月份以來首次上升到兩位數。7月，加州的日均新增感染病例率為每10萬人中有11.9人，灣區為每10萬人中增加10.9人。比6月份增加了三倍多，當時的病例率下降到每10萬人中3人以下。為此，灣區多個縣發布新的命令，無論是否接種疫苗，強制要求民眾在室內公共場所佩戴口罩 ，禁令從8月3日（周二）凌晨12時1分開始執行。

記者連日來走訪發現，屋崙華埠 路上的行人，幾乎人人都戴口罩，餐廳商店的服務人員也都全副武裝。數個商戶表示，客人都很自覺的戴口罩，室內口罩令對商業暫時影響不大。雖然擔心將來疫情 嚴重，可能禁止堂食，但也只能遵守規定。

華埠藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉開了一家診所。他表示，疫情爆發以來，客人一直都有戴口罩，即使在經濟重啟後。室內口罩令剛剛頒布，目前對他的生意影響比較小，畢竟看病是相對剛性的需求。影響華埠商業最大的因素是治安。前不久華埠連續發生搶劫，消費者擔心人身安全，不敢來華埠，他的生意也下降一半。有時客人來看病，他還要問清在何處停車，以便送客人平安上車，保護顧客安全。隨著社區給警局壓力，多個巡警回歸，社區治安好轉。商戶之間也在互相傳播這個利好消息，希望吸引客流回歸。目前，他損失的一半生意又慢慢回歸。

鄺偉還是華埠藍天使義工巡邏隊隊長，平常有空就在華埠巡邏。他希望，警方能維持華埠巡警警力，震懾罪犯，增加人氣，為華埠商業營造良好的營商環境。

屋崙華埠10街山東館餐廳東主Charles Chung說，雖然灣區重啟室內口罩令，但對餐廳的影響比較小。因為前來用餐的客人非常配合，自從經濟重開後，就一直戴著口罩點餐，很少有客人拒絕戴口罩，只是到吃飯時才摘下來。畢竟經過疫情後這一年多的磨合，多數人都習慣了戴口罩，也希望保護自己。作為服務行業，餐廳的員工也都一直戴口罩，也是保護自己。

Charles表示，病毒變異，疫情反復，但餐廳的生意還是保持平穩過渡。疫情爆發時，沒有開放堂食時，餐廳營業方向轉為外賣。重開經濟後，堂食生意占到總體的30%到40%，外賣60%到70%，還沒有達到疫情前堂食占一半的比例。但餐廳總體營業額度沒有發生變化，因為後廚製作食物的能力已經開發到極限。

「如果疫情繼續加重，灣區真的的不允許開發堂食，我們也只能照辦。餐廳該做的都做了，只能走一步看一步，真的收回堂食，也不屬於餐廳能人為控制的。但我們也不擔心，大不了直接轉為全部外賣，畢竟外賣一直占很大比例，只不過提升比例而已。最困難的可能是一些主要做堂食的茶樓和餐廳，假如沒有堂食，生意很難堅持。」