與汽油排放相關？ 東聖荷西機場周邊 兒童血含鉛量超高

聖縣議員查維斯召開記者會，呼籲重視機場附近鉛超標的問題。（記者王子涵／攝影）

聖他克拉拉縣議員查維斯（Cindy Chaves）3日在里德山景機場 （Reid-Hillview Airport）召開記者會，公佈由聖他克拉拉縣議會領導的研究報告。報告中包含了1萬7000份血液樣本數據，樣本採集於2011年至2020年生活在此片區域的兒童。這份長達113頁的調查報告指出，位於東聖荷西 里德山景機場方圓1.5哩地區兒童的血液中鉛含量過高。該區域一共有21所學校，洩漏已經對當地兒童的健康造成影響。

研究發現，機場附近出現兒童血液含鉛量超標。（記者王子涵／翻攝）

依據該研究發現，兒童血液中鉛含量過量於航空汽油的排放有直接關係。在飛機航線繁忙的季度，血液中的鉛含量也會顯著提升。

燃油添加劑中會填入含鉛的化合物，用來提高燃油的燃燒效率，然而鉛對人體有害，尤其是對孕婦與兒童。聯邦政府在1996年便推出「淨化空氣」法案，禁止汽車使用含鉛汽油。不過該法案的對象並不包括飛機。事實上，現今航空汽油是唯一一種仍然含有鉛成分的交通燃油。

根據報告指出，一共有21所學校和兒童中心位於機場的附近。聖他克拉拉縣府並且表示，居住在該機場方圓1.5哩之內的兒童，血液檢查中的含鉛量比起其他地區兒童多上兩成。研究中同時也交叉分析學生住所與機場的地理位置關係，發現通勤至機場附近上學學生的血液中含鉛量，比起通勤至機場反方向的學生血液含鉛量來的高很多。

聖縣教育局 長德萬（Mary Ann Dewan）指出，很多人認為鉛洩漏是不常見的、鉛洩漏是可以被減緩的，但這些都是錯誤的想法。研究還發現孩子教育、認知功能，行為和情緒的管理都會受到不同程度的影響。

聖他克拉拉峽谷醫藥中心的兒科醫師哈里斯（Dr. Stephen Harris）也認為，兒童和成人血液中的鉛含量不存在所謂的安全水平，對孕婦來說也是一種危險，存在血液中的鉛成分會隨著胎盤傳給正在發育中的胎兒。

該機場附近的居民有不少低收入與西語裔人口，機場方圓1.5哩度人口約是5萬2000人。附近居民決定於本周六(7日)在機場附近發起遊行，控訴機場的選址與環境問題，並要求政府關閉這座已經服役近85年的老機場。

縣政府曾提出將里德山景機場於附近的聖馬丁機場合併，但這一計畫卻遭到了聖馬丁居民的抗議和擔憂。他們擔心會因為改道過來的飛機，而吸入更高水平的鉛成分。同時他們還擔心，更加繁重的航班會使得聖馬丁更擁擠。不過，相較於里德山景機場附近的人口，聖馬丁機場方圓1.5哩的人口數量約為2000人。

事實上，在今日調查結果發佈之前，一項由四名舊金山州立大學學生針對是否關閉里德山景機場的小樣本民意調查顯示，約有67%的居民讚成關閉機場，只有13%的居民反對。但先前聖荷西第五區也有調查顯示，67%的居民支持機場繼續營運，只有13%的人反對。