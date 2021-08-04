勞工工會 反對強制雇員接種疫苗

加州許多緊急服務機構人員私下反對強制接種疫苗。(電視新聞截圖)

隨著越來越多的縣市要求其所有員工接種 COVID-19 疫苗 ，一些工會開始表示反對意見。

這些強制接種規定可能意味著警察 和消防員不能豁免。他們中的一些人非常直言不諱地拒絕接種疫苗。

在紐約市 宣布將要求所有員工接種疫苗後，紐約的工會上周開始反擊。紐約衛生聯盟主席(Henrry Garrido)多說：「我們絕對反對給每個人接種疫苗的絕對命令。」

紐約消防局(FDNY) 工會也對另一種選擇感到不安：由員工支付每周測試費用。「這項測試不會用我們自己的時間或自己的錢完成，」消防局工會主席安布洛( Andrew Ansbro) 說。

在加州，許多第一線緊急服務人員私下表示他們不同意這樣的要求。聖克拉拉縣縣警局表示，作為縣府雇員，當縣政府下達命令時，縣警員將需要每周接種疫苗或進行檢測。

州政府對加州公路巡警(CHP)也說了同樣的話。

許多醫生都為這項舉措鼓掌。「我認為這是一個偉大的舉措」，灣區社區健康部門的拉昌達尼（ Harsha Ramchandani ）博士說。

聖荷西尚未發布這樣的授權。該市表示仍在權衡各種選擇。聖荷西消防工會表示，會員疫苗接種率為 87%。他們鼓勵會員接種疫苗。

聖荷西警察工會表示，它也鼓勵成員這樣做，並希望在做出決定時與市政府密切合作。

疫苗倡導者說，公眾必須與他們互動這一事實意味著授權是有道理的。

「此時此刻，我們必須考慮社區健康，」拉姆昌達尼說， 「每個人都接種疫苗非常非常重要。這不僅適用於您，也適用於其他感染風險高的人。」

舊金山警察工會正在與市政府合作，研究如何執行任務以及可能需要哪些例外。

醫生則說，由於急救人員經常與公眾接觸，疫苗實際上可以幫助他們挽救更多生命，包括他們自己的生命。