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打疫苗返台縮短隔離？童振源商討 陳時中：不宜放寬

李榮
對於打過疫苗的僑胞是否有機會放寬防疫規定，童振源已與陳時中碰面，陳時中明確表示「不宜放寬」。（記者李榮／翻攝）
對於打過疫苗的僑胞是否有機會放寬防疫規定，童振源已與陳時中碰面，陳時中明確表示「不宜放寬」。（記者李榮／翻攝）

隨著美國新冠肺炎（Covid-19）疫苗接種率的普及，商務與個人旅行也逐步回歸，不少僑胞已經至少超過一年多沒有返台，其中一個很重要的原因就是目前返台後必須隔離14天。對於是否能針對打過疫苗且檢測陰性者放寬隔離規定，僑務委員會委員長童振源3日透過公開視頻表示，他知道僑胞都很關心打過疫苗者能否縮短隔離期，他上周也特別與衛福部長陳時中見面商討，討論施打兩劑疫苗及有PCR檢測陰性證明的情況下有無機會縮短隔離期？但陳時中明確回應：「不宜放寬」。

童振源指出，他是在7月26日時與中央流行疫情指揮中心與陳時中部長見面，轉達僑胞的意見與需求，看看是否能夠在施打兩劑疫苗及有PCR檢測陰性證明的情況下，縮短入境台灣隔離的期間，甚至能在居家隔離檢疫。然而，陳時中非常明確回應，目前不宜放寬，希望能夠降低台灣遭受新冠肺炎變種病毒侵襲的風險。

童振源表示，僑胞在海外接種疫苗之後，應該可以防禦新冠肺炎疫情的感染，但是人體仍然可能攜帶病毒傳染給其他人，而且當前病毒已經出現變種，特別是Delta，傳染速度相當快，同時全球對於變種病毒所知還是有限。另一方面，台灣的疫苗接種率、涵蓋率目前只有33%，尚未達群體免疫的程度，禁不起變種病毒的肆虐，所以陳時中部長非常明確的表示，在這幾個前提之下，現在没有放寬邊境管制措施的空間，必須要等待更明確的科學證據及有效的防制措施，才有可能研議放鬆邊境管制措施。

童振源進一步說，特別是在最近一份調查報告顯示，美國疾病管制局在最近公布一份研究調查中指出，7月份麻州發生多起群聚感染，在469起個案當中高達74%已經打完兩劑疫苗。同時，在體內病毒量與未接種疫苗者相當，「這再一次顯示Delta變種病毒傳染力非常的驚人。」

「我們知道美國在6月底、7月初已經解封，但是解封之後疫情又急遽惡化，大概目前每天確診人數已經超過六萬人。所以在這情況下面，Delta變種病毒的傳染力，非常快速地在進行。」童振源表示，台灣我們受到疫情的傳染相當有限，台灣已經恢復到每天大概有10個確診病例上下。陳時中及疫情指揮中心極盡全力維護國人健康，防堵整個國際疫情進入，「所以我們請大家、各位鄉親，都能夠配合我們疫情指揮中心的防疫措施，嚴守這些邊境管制的做法。我知道回來台灣真的不便，但是如果能夠因為這些不便，而確保台灣人民的健康，我相信這是值得的，所以請大家一定要諒解，也請大家一定要配合。」

童振源表示，希望未來能夠有看到更多的數據跟證據，支持放寬的決策，相信陳時中部長能夠有一些更放寬的做法。但是，在這個之前，還是要遵守防疫相關的規定，再次祝福大家平安健康，也祝福僑胞闔家安康，並保護自己的健康。

疫苗 台灣 陳時中

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