不顧有些人反對 佛利蒙學區通過讓警重回校園
經過幾個月對警察是否应在高中設崗的辯論，警察將在8月中旬開始上課時重回校園。
在7月21日的會議上，佛利蒙聯合學區委員會以四比一的投票結果批準了與該市警察部門的協議，規定了警察必須怎樣與學生互動的規則和期望。
在會議上，一些學生、校友和教師批評了該協議，說該協議和隨附的手冊在諸如紀律、對學生的譴責或訓誡、警方對學生私人記錄的訪問、家長的權利以及董事會是否可以將官員調離學校等問題上過於含糊。
投票反對票的學區委員會副主席瓊斯（Dianne Jones）說，該區和警察局沒有遵循聯邦準則。該準則建議社區成員、教育工作者和民權及少年司法專家應參與製定此類協議。
學區委員會會主席史維尼（Larry Sweeney）等投票支持該協議，認為董事會應該繼續前進，並在「前進的過程中調整該計畫。」
去年，學委會任命的一個特別工作組建議取消該協議，理由是非裔和西語裔學生被逮捕的比例過高，缺乏關於官員如何與學生互動的明確數據以及缺乏可衡量的目標。事實上，學區委員會在去年11月試圖結束該計畫。但在1月，由新成員組成的學區委員會投票推翻了這一決定，並在5月完全恢復了下一學年的計畫，並撥出90多萬元用於支付該計畫。
據學校和市政府官員稱，該協議和手冊主要由學區總監卡馬克（CJ Cammack）、學生支持服務部主任貝利（Greg Bailey）、佛利蒙警察隊長華盛頓（Sean Washington）和警官艾利克唐（音譯，Eric Tang）起草的。
市政府發言人稱，華盛頓還向警察局長的社區咨詢小組征求意見。學區發言人說，學區其他工作人員的意見，以及公眾和學委會在過去會議上的反饋，也被考慮在內。
學區委員坎貝爾（Desrie Campbell）說，她反而擔心這些文件會對警察和地區工作人員管理過度，認為若有太多條框，就無法有效地保護無辜的學生。
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