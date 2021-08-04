不顧有些人反對 佛利蒙學區通過讓警重回校園

佛利蒙警方不顧一些人的反對，重設崗校園。(美聯社)

經過幾個月對警察 是否应在高中設崗的辯論，警察將在8月中旬開始上課時重回校園。

在7月21日的會議上，佛利蒙聯合學區 委員會以四比一的投票 結果批準了與該市警察部門的協議，規定了警察必須怎樣與學生互動的規則和期望。

在會議上，一些學生、校友和教師批評了該協議，說該協議和隨附的手冊在諸如紀律、對學生的譴責或訓誡、警方對學生私人記錄的訪問、家長的權利以及董事會是否可以將官員調離學校等問題上過於含糊。

投票反對票的學區委員會副主席瓊斯（Dianne Jones）說，該區和警察局沒有遵循聯邦準則。該準則建議社區成員、教育工作者和民權及少年司法專家應參與製定此類協議。

學區委員會會主席史維尼（Larry Sweeney）等投票支持該協議，認為董事會應該繼續前進，並在「前進的過程中調整該計畫。」

去年，學委會任命的一個特別工作組建議取消該協議，理由是非裔和西語裔學生被逮捕的比例過高，缺乏關於官員如何與學生互動的明確數據以及缺乏可衡量的目標。事實上，學區委員會在去年11月試圖結束該計畫。但在1月，由新成員組成的學區委員會投票推翻了這一決定，並在5月完全恢復了下一學年的計畫，並撥出90多萬元用於支付該計畫。

據學校和市政府官員稱，該協議和手冊主要由學區總監卡馬克（CJ Cammack）、學生支持服務部主任貝利（Greg Bailey）、佛利蒙警察隊長華盛頓（Sean Washington）和警官艾利克唐（音譯，Eric Tang）起草的。

市政府發言人稱，華盛頓還向警察局長的社區咨詢小組征求意見。學區發言人說，學區其他工作人員的意見，以及公眾和學委會在過去會議上的反饋，也被考慮在內。

學區委員坎貝爾（Desrie Campbell）說，她反而擔心這些文件會對警察和地區工作人員管理過度，認為若有太多條框，就無法有效地保護無辜的學生。