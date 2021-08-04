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馬連縣疫苗接種率86.5% 馬連市卻病例激增

編譯組／馬連縣3日電
馬連縣疫苗接種率全灣區最高，但縣內馬連市的接種率仍很低，導致最近病例激增。（網路影片截圖）
馬連縣疫苗接種率全灣區最高，但縣內馬連市的接種率仍很低，導致最近病例激增。（網路影片截圖）

過去一年半，36歲的馬連市（Marin City）居民摩根（Mercedes Morgan）已盡其所能避免感染新冠病毒。她外出一定佩戴口罩，而且只與關係密切的家人和朋友見面。不過，她並不急於接種疫苗

然而，居民只有3000多人的馬連市過去幾周疫情起了明顯變化，病例開始快速增加到有史以來最多。摩根說，在此之前，沒有聽說有任何她認識的人感染新冠，但是現在有很多，因此，她最近前往接種了第一劑疫苗。

迅速傳播的Delta變種病毒對社區造成的影響並不相同，馬連市正是一例。

馬連市的歷史要回溯到二次大戰時期，當時許多非裔造船工人從美國南方移居此地。包括摩根在內的非裔居民僅占馬連市人口近四分之一，更只有馬連縣人口的3%。

馬連縣的新冠疫苗接種率高達86.5%，在美國名列前茅，但馬連市的接種率只有59.5%。為對抗Delta變種病毒，馬連縣官員和衛生專家現在卯足全力要改變馬連市現況，支持草根團體掃除居民對接種疫苗的猶豫和錯誤的訊息。

馬連縣衛生局副局長桑托拉（Lisa Santora）指出，當地目前激增的病例主要來自非裔社區的未接種疫苗人口，尤其是男性居民。馬連縣6月出現6例非裔居民新增病例，7月頭兩周出現21例新增病例，大部分來自馬連市。而過去兩周，光馬連市就新增29例病例。

桑托拉表示，在7月12日到22日新增的32例病例中，有30例是未接種疫苗者，其中27人是非裔，年齡從7歲到78歲不等，雖然多名確診者不住在馬連市，但他們都與馬連市居民有交集。桑托拉說，馬連市被許多非裔民眾視為是社交和精神中心。

美國社區調查（American Community Survey）的數據指出，馬連市人口目前22%是非裔，46%是白人，7%是亞裔。非裔目前僅占馬連縣人口的3%，白人占71%，西語裔占16%，亞裔占7%。馬連縣本月初非裔的新增病例率為每10萬人中有近70人確診，其他所有族裔的新增病例率只有個位數。

在疫苗接種率方面，馬連縣70%的非裔居民已完成接種，西語裔為86%，亞裔為85%，白人為81%。官員表示，提高接種率是抑制馬連市病例繼續激增的關鍵。

當地專家和領導人表示，非裔遲遲不願接種疫苗的原因很多，最多人提到的是對美國政府和醫療體系的不信任。

非裔 疫苗 美國

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