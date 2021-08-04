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柏克萊加大祭室內口罩令 打完疫苗也要戴

記者劉先進／柏克萊報導
柏克萊加大在官網表示，從3日（周二）開始，無論是否接種疫苗，在學校的室內都必須戴口罩。（記者劉先進／攝影）
柏克萊加大在官網表示，從3日（周二）開始，無論是否接種疫苗，在學校的室內都必須戴口罩。（記者劉先進／攝影）

柏克萊加大臨時執行副校長兼教務長柯士蘭德（Catherine Koshland）、負責行政管理的副校長費舍爾（Marc Fisher）、負責大學衛生服務的助理副校長尼科萊特（Guy Nicolette） 在官網表示，根據加大校長辦公室最近的指導意見和柏克萊市的衛生令，從3日（周二）開始，無論是否接種疫苗，在學校的室內都必須戴口罩。除非一個人在房間裡關著門，或進食喝水時可摘下口罩。

柏加大表示，隨著最近本地和全國範圍內病例的增加，為謹慎起見，應採取更多措施來防止新冠病毒的傳播。若學生或教職工沒有完全接種疫苗，應避免在室內擁擠的環境中進食，而選擇戶外用餐，並在可行的情況下使用外賣。當這些選項不可用時，應在飲食時與他人保持6呎的物理距離。

聲明說，疫苗仍然是抵禦病毒的最佳保護措施，也是恢復正常狀態的最大希望。疫苗在預防新冠造成的嚴重疾病和死亡方面非常有效，即使是針對Delta變異病毒。雖然接種疫苗的人中突破性感染增加，但Delta的最壞影響正在未接種疫苗的人中顯現出來。所以敦促任何未接種疫苗的人立即接種。市民可登錄網站查詢疫苗接種點https://uhs.berkeley.edu/coronavirus/vaccines-covid-19。

柏加大表示，如果已接種疫苗，要盡快將接種記錄上傳到學校相關網站eTang。瞭解校園社區內的疫苗接種水準對秋季學期的計畫至關重要，最終有助於以最安全的方式和方法放鬆預防要求。

柏加大表示，校園社區的健康和安全一直是，並將一直是其首要任務。對秋季學期的計畫和保護校園社區的協議仍然充滿信心，但需要大家的幫助，以確保計畫能夠成為現實。

疫苗 柏克萊加大 口罩

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