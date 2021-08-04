PG&E：與迪克西山火合併的新火場 可能是設備引發

PG&E承認，與迪克西山火合併的飛火也可能是其設備引發。（美聯社）

太平洋瓦電（PG&E）表示，和加州 今年最大火災「迪克西山火 」（Dixie Fire）合併的一場較小的火災可能也與他們的設備有關。

太平洋瓦電在8月1日提交給加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）的報告中表示，聯邦森林局（U.S. Forest Service）正在對「飛火」（Fly Fire）位於普魯默斯縣（Plumas County）昆西鎮（Quincy）的起火點一棵倒在太平洋瓦電電線上的樹木進行勘驗。「飛火」爆發於7月26日，在與「迪克西山火」合併之前焚燒的土地面積超過6畝。

太平洋瓦電表示，報告提供的只是初步的訊息，並不能確認是造成「飛火」的真正原因。

太平洋瓦電兩周前告訴加州公用事業委員會，7月14日爆發的迪克西山火可能是他們的設備引起的。太平洋瓦電的員工發現，山稜水壩（Cresta Dam）附近有一棵樹倒在一條他們的電線上。

加州森林防火廳（Cal Fire）表示，迪克西山火火場面積目前增至25萬3000畝，已燒毀45棟房屋和22個附屬建築物，35%已受控。由於大火仍持續延燒，當局2日又對格林維爾（Greenville）發出撤離令。

加州史上多場死亡人數眾多的山火也是太平洋瓦電的設備引起的，尤其是2017年和2018年，一連串山火燒毀2萬8000多棟建築物，造成100多人死亡。一場接一場的大火也迫使太平洋瓦電於去年申請破產 ，不過目前已擺脫破產的困境。

北加州沙斯達縣（Shasta County）檢察長布里基特（Stephanie Bridgett）上周表示，太平洋瓦電將面臨刑事責任，因為他們的設備引起「查克山火」（Zogg Fire），造成四人死亡和數百棟房屋被焚毀。布里基特說，他們還未決定對太平洋瓦電提出哪些控告，但會在查克山火周年前提出。

太平洋瓦電上個月表示，計畫將其1萬哩長的電線地下化，以防電線再造成更多災難性野火。太平洋瓦電執行長波佩（Patti Poppe）1日在聲明中表示，他們會努力不懈阻止其設備再引起更多火災，並會做出更多的防火措施。